Diego Scalzo briguera l’investiture du Bloc Québécois dans Richmond-Arthabaska

Warwick – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Diego Scalzo, actuellement maire de la Ville de Warwick et directeur de la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François, annonce qu’il briguera l’investiture pour le Bloc Québécois dans Richmond-Arthabaska dans le cadre des prochaines élections fédérales.

Comme citoyen engagé dans sa communauté, ce père de famille connaît bien la circonscription, ses enjeux et ses défis. Ses implications professionnelles et politique lui ont permis de collaborer conjointement avec des personnes provenant des milieux communautaire, économique, de la santé, culturel et environnemental. Il a également siégé sur de nombreux conseils d’administration des MRC d’Arthabaska, des Sources et du Val-Saint-François.

Fort de ses expériences, monsieur Scalzo souhaite poursuivre son implication et son désir de servir, de représenter et de porter la voix des gens de la grande communauté de Richmond-Arthabaska au niveau fédéral. « Pour moi, briguer l’investiture au Bloc Québécois est un choix tout naturel. Les positions du parti sur l’indépendance du Québec, l’environnement ou le développement économique durable et responsable notamment, m’interpellent énormément. C’est un parti qui me rejoint, auquel je me reconnais. » tient à préciser le candidat.

Finalement, s’il est retenu candidat et advenant une élection fédérale à brève échéance, le maire de Warwick souligne qu’il devra quitter, pour des raisons éthiques, ses fonctions à la ville. « J’ai la chance d’être maire d’une ville en santé, dynamique avec des directeurs d’expérience qui seront en mesure de piloter tous les dossiers en cours. De plus, le conseil municipal regorge de candidatures potentielles pour tenir le gouvernail de la municipalité en toute confiance » ajoute-t-il.