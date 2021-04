Est-ce qu'il a dissension au sein des élus de Danville ?

Danville(RL) — Se pourrait-il qu’il y ait une division de plus en plus marquée entre les élus au sein du conseil municipal de Danville ? Nous sommes effectivement en droit de nous poser la question suite à l’avortement de la séance extraordinaire du conseil prévue jeudi dernier, en raison de l’absence des conseillers Jean-Guy Laroche, Daniel Pitre et Ginette Pinard. Rappelons qu’il s’agit du même regroupement d’élus qui avaient fait une sortie publique un peu plus tôt cette année, afin de dénoncer le climat de travail régnant à l’hôtel de ville. Situation, pour le moins inhabituel s’il en est une, alors qu’il fût possible de constater en direct les absences volontaires et annoncées, d’élus à une séance de conseil municipal.

Dans son allocution de présentation, qui n’aura duré au final que quelques minutes, le maire Michel Plourde fit la lecture de la note reçue un peu plus tôt en journée, relatant la position des conseillers absents, ainsi que la raison évoquée par ces derniers pour expliquer leur décision. En effet, il fut possible d’apprendre qu’une situation d’ingérence semblait être reprochée à certains autres élus dans un dossier touchant les activités administratives de l’OTJ de Danville, point principal qui était à l’ordre du jour de la rencontre. Rejoint en milieu de journée lundi, Michel Plourde nous assura que les travaux administratifs suivent leurs cours et que selon lui, il est de nature démocratique d’avoir des divergences d’opinions au sein d’un groupe de personnes travaillant pour faire avancer les dossiers citoyens. Toutefois, ce dernier ne cacha pas sa déception de n’avoir pu tenir la rencontre, qui avait été préalablement demandée par la conseillère responsable, Mme Nathalie Boissé, afin de tenter de pallier un léger retard au niveau du dossier touchant notamment les conditions de travail des employés de l’OTJ.

« Tel que je l’ai mentionné lors de l’assemblée, comme nous n’étions que trois élus présents, nous n’avions pas quorum dans nos décisions et donc la séance ne pouvait avoir lieu en dépit du fait qu’elle avait été dûment convoquée. Je crois personnellement qu’il aurait été préférable pour la population que nous ayons pu faire avancer, voire même peut-être compléter le dossier lors de cette réunion, car en fin de compte cela ajoute encore un peu plus au retard existant. Ceci dit, j’ai tout de même bon espoir que nous pourrons y parvenir, pour le bien des citoyens et de leurs familles, lors de notre prochaine assemblée ordinaire qui se tiendra le 12 avril prochain. », commenta, M. Plourde.

Le principal point en litige soulevé dans la note remis au maire sembla être une perception que des négociations aient pu avoir été faites de la part d’un ou de plusieurs élus dans le dossier de l’OTJ. Allégations réfutées catégoriquement par le maire, qui en signifia plutôt le contraire en spécifiant que les documents le prouvant avaient été envoyés à tous les membres quelques jours plus tôt. Ce dernier était notamment en présence des conseillers Jean-Guy Dionne et Nathalie Boissé lors de cette séance virtuelle écourtée, de même que la directrice générale, Mme Josée Vendette.

Quoi qu’il en soit, les citoyens et citoyennes de Danville sont certainement en droit de se demander, à quoi ressembleront les prochains mois au sein de leur conseil de ville.