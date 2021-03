Michel Plourde sera candidat pour le parti Conservateur dans Sherbrooke

Danville(RL) — Impliqué dans le domaine politique depuis plus d’une vingtaine d’années, dont huit ans comme conseiller et un peu plus de sept à titre de maire de Danville, nous avons appris jeudi dernier que Michel Plourde briguera les suffrages sous les couleurs du parti Conservateur du Canada dans Sherbrooke, lors des prochaines élections fédérales. Militant assumé depuis bon nombre d’années au sein du parti maintenant dirigé par Erin O’toole, il s’agit en quelque sorte d’une suite logique dans le parcours politique de M. Plourde.

« Richmond-Arthabaska est déjà très bien représenté par un député qui accomplit de l’excellent travail en la personne d’Alain Rayes et bien que j’habite à Danville où j’assume avec fierté le rôle de maire de la municipalité, l’appel d’une implication sur la scène fédérale sherbrookoise s’est fait entendre pour moi. Il me fera donc grand plaisir de rencontrer l’électorat de la ville où je suis née et où résident toujours plusieurs membres de ma famille. Ajoutons à cela le fait que mon travail quotidien de technologue y est aussi localisé, que deux de mes enfants y fréquentent des établissements scolaires en programme sports-études et que j’ai également un fils qui y reçoit des services adaptés de façon régulière, alors il est clair que l’on peut facilement dire que ma vie se divise plutôt équitablement entre Danville et Sherbrooke. », confia celui qui a remporté l’investiture par acclamation.

Si les grandes lignes de son programme électoral étaient dévoilées au cours des prochaines semaines, monsieur Plourde tenait tout de même à mentionner à titre de prémices que selon lui le travail d’un député se définit par la proaction de celui-ci à servir pour son comté. « Il est important d’aller au-devant des coups et de s’affirmer comme un véritable catalyseur pour sa communauté. Je suis une personne qui demeure près des citoyens et qui gère chacun des dossiers avec rigueur, comme s’il s’agissait de ses propres dossiers. », a-t-il conclu.

Questionné sur son avenir à court terme au sein du conseil municipal, le maire nous confirme qu’il demeurera en poste et dédié tout autant au service de ses concitoyens danvillois et ce, jusqu’à la fin de son présent mandat en novembre prochain ou à tout le moins minimalement jusqu’au jour de l’élection, si celle-ci devait survenir d’ici là.