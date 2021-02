Danville : Départ du conseiller municipal Simon Chênevert

Danville(RL) — À la toute fin de la séance du conseil municipal de la ville de Danville, le 8 février dernier, le conseiller Simon Chênevert prit la parole afin de s’adresser au conseil et aux citoyens danvillois, dans le but de les informer de sa démission. Évoquant des raisons d’ordres professionnels pour justifier son retrait, M. Chênevert prit bien soin de remercier la population, de même que tous les intervenants et employés municipaux avec qui il a œuvré. Celui qui laisse à présent le siège numéro trois vacant au conseil indiquait lors de son allocution vidéo qu’il devrait très prochainement déménager à Rimouski pour prendre de nouvelles fonctions professionnelles, « … alors que l’entreprise familiale prend de l’ampleur… » a-t-il dit.

Élu pour une première fois lors de l’élection partielle du 15 avril 2018, c’est donc dire que le jeune homme aura siégé un peu moins de trois ans à la table du conseil de la ville de Danville. Questionné sur la suite des choses le maire de la municipalité M. Michel Plourde mentionna

« Comme l’expliquait M. Chênevert lors de son intervention, le conseil n’est pas tenu de procéder à une nouvelle élection partielle pour pourvoir ce poste en raison du fait que nous sommes présentement en pleine année électorale. Le dossier sera bien entendu revu entre élus, mais personnellement je considère que compte tenu de la période actuelle et de la possibilité de répartir les dossiers parmi l’équipe en place, il s’agirait alors d’une dépense de fonds public non nécessaire et cela ne représenterait pas un geste responsable de notre part d’aller de l’avant avec une élection quelques mois seulement avant une autre. »