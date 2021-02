À quelques mois des élections… Saint-Georges-de-Windsor

St-Georges-de-Windsor(RL) —En marge des prochaines élections municipales prévues à l’automne, notre tournée de la MRC des Sources se poursuit cette semaine avec la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. Réélu sans opposition en 2017 et aux commandes du conseil de ville depuis tout près de 30 ans maintenant, le maire de Saint-Georges-de-Windsor, M. René Perreault se dit très heureux de la confiance que lui porte ses concitoyens depuis toutes ces années. Dès les premières minutes de notre conversation, ce dernier confirme d’ores et déjà son intention de demander l’appui de la population en vue d’obtenir un nouveau mandat en novembre prochain.

« Effectivement, j’ai bien l’intention de me présenter de nouveau au poste de maire de la municipalité, car j’ai toujours le désir de travailler avec les gens et je crois que nous avons encore plein de beaux projets à concrétiser. », commenta M. Perreault. Parmi les réalisations passées, le maire souligna notamment l’impact très positif qu’a représenté l’achat d’un camion de déneigement pour la municipalité. « Il s’agissait d’une prise de position importante de la part des élus en raison de l’investissement majeur que l’achat du camion représentait, mais en fin de compte le choix fut gagnant pour les citoyens et citoyennes de Saint-Georges, non seulement en raison des coûts de déneigement qui ne cessaient d’augmenter, mais également en raison de la qualité du service offert aux gens de la place. », a-t’il ajouté.

En ce qui concerne les prochains dossiers sur lesquels le conseil municipal devra plancher dans les prochains mois, prochaines années. M. Perreault mentionna le besoin éventuel de créer une nouvelle rue au village. « Nous avons la chance de compter sur une démographie somme toute assez stable au fil des ans, avec une population oscillante entre 960 et 980 habitants en moyenne. Parmi ceux-ci nous avons des gens qui ont grandi ici, mais aussi quelques nouveaux arrivants que l’on accueille évidemment avec grand plaisir année après année au sein de notre petite municipalité. Comme les derniers espaces de constructions disponibles viennent tout juste de trouver preneurs, nous ferons donc face à un enjeu d’espaces très bientôt. Voilà la raison pour laquelle nous devrons assurément regarder l’option d’ouvrir une nouvelle rue prochainement. », conclut René Perreault.

Questionné à savoir si ce dernier était au fait des intentions et/ou intérêts des actuels membres du conseil à briguer de nouveaux mandats, M. Perreault précisa que la question n’avait pas encore été soulevée pour le moment, mais qu’il entend bien avoir des discussions avec chacun des conseillers à cet effet prochainement.