Emplois d’été Canada : Alain Rayes souhaite un meilleur déploiement du programme

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska et ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable du Patrimoine canadien, des Langues officielles et du Développement économique du Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, invite les entreprises et organismes de la région à soumettre leur demande de prestation au programme Emplois d’été Canada, ouvert depuis le 21 décembre.

Le processus de demande se déroule jusqu’au 29 janvier. Le programme Emplois d’été Canada crée des occasions d’emploi et fournit une expérience de travail utile pour les personnes de 15 à 30 ans durant la prochaine période estivale. Les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public, et les employeurs du secteur privé comptant 50 employés à temps plein ou moins sont admissibles.

L’été dernier, le gouvernement libéral a apporté d’importants ajustements au programme 2020 en raison de la COVID-19. « Le déploiement avait été catastrophique. La plupart des demandeurs ont reçu leur réponse avec des mois de retard et la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants a fait en sorte que la plupart des jeunes n’ont pas été disponibles pour travailler. Nous travaillons très fort cette fois-ci pour forcer le gouvernement libéral à faire mieux pour le bien de tous ceux et celles qui attendent avec impatience l’aide provenant de ce programme fédéral », a souligné Alain Rayes.

Des mesures temporaires semblables à celles mises en œuvre pour Emplois d’été Canada 2020 en raison de la COVID-19 seront appliquées encore cette année. Notamment, une subvention salariale pour que les employeurs des secteurs public et privé puissent recevoir jusqu’à 75 % du salaire horaire minimum pour chaque employé (les organismes sans but lucratif continueront de recevoir 100 %), le prolongement de la date de fin d’emploi au 26 février 2022 et la permission accordée aux employeurs d’embaucher du personnel à temps partiel figurent parmi les critères exceptionnels.

Le guide des employeurs d’Emplois d’Été Canada et de plus amples renseignements sont disponibles en ligne au https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/12/csj.html.