Richmond : Bertrand Ménard est ouvert à l’idée de vivre un second mandat

Richmond (MPC) - Un 2e mandat est dans la ligne de mire du maire de Richmond Bertrand Ménard. Plusieurs projets ont vu le jour lors cette première année à représenter les citoyens de la ville.

« Je dois vous dire j’y pense, raconte-t-il. C’est en réflexion et c’est fort probable. Nous avons mené beaucoup de projets à terme et plusieurs seront conclus en 2021, j’aimerais bien être là pour les mettre ça en place. C’est difficile de s’évaluer, mais je pense que j’ai tout de même fait un assez bon travail au cours de la dernière année. »

Une première année à la mairie représente un défi dans son ensemble. Bertrand Ménard quant à lui a vécu ce premier challenge en temps de pandémie mondiale. Il affirme que 2020 aura été rempli de défi.

« Ça aura été une année fort occupée pour la municipalité, on devait suivre de près les décrets des gouvernements. Malgré tout, nous nous sommes bien débrouillés, nous avons poursuivi des travaux majeurs entre autres sur la rue principale qui est complètement terminée et en plus de mener à terme plusieurs projets d’infrastructure », explique Bertrand Ménard.

Le maire indique avoir également continué l’investissement et l’entretient des actifs principaux de la ville. Le soutien des organismes de la région a également été très important pour l’homme de politique.

Un petit baume pour le temps des fêtes

Bertrand Ménard explique que la communauté a eu son rôle à jouer dans cette gestion de pandémie. Grâce au dévouement de la population et au respect des règlements, le maire mentionne avoir réussi à limiter les dégâts.

Monsieur Ménard aimerait donc en redonner un peu à la communauté. En suivant les restrictions de la santé publique, Bertrand Ménard est heureux de pouvoir tout de même offrir une journée de célébration de Noël aux citoyens et citoyennes.

« Nous avons présentement habillé le parc Daniel Thibault avec un sapin de 40 pieds de haut avec l’aide des citoyens et de la Chambre de commerce. Le père Noël a également passé dans les rues le 19 décembre, mais il n'a pas donné de main, il a seulement salué les gens. »

De plus, il y aura une distribution de cadeau aux familles qui se sont inscrites cette année. En tout, 108 jeunes sont inscrits, ainsi que 58 familles. Le père Noël se promènera de maison en maison en laissant les cadeaux sur la galerie. La distribution s’effectuera sans contact cette année.

Un concours de décorations de maison pour les logements et les commerces à Richmond est en cours.