Alain Rayes invite la population à soutenir Romain Giguère et Leucan

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska et ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable du Patrimoine canadien, des Langues officielles et du Développement économique du Québec, Alain Rayes, a pris la parole, jeudi, dans l’enceinte de la Chambre des communes pour offrir son soutien à Romain Giguère.

À l’occasion d’une déclaration officielle, il a souligné le vent de solidarité qui souffle dans la région pour ce jeune homme de 16 ans qui fait face à une récidive de la leucémie.

« Romain n’est pas seul dans cette épreuve. Un immense mouvement de solidarité a déferlé aux écoles secondaires Le boisé et Le tandem, où j’ai enseigné et été directeur d’école avant mon saut en politique. Le mouvement « Le combat de Romain » m’amènera d’ailleurs, avec plusieurs autres personnes, dont le député Éric Lefebvre et le maire André Bellavance, à me faire raser les cheveux pour la cause, le lundi 14 décembre prochain. Grâce à la grande générosité des gens, de Rock Tourigny et des jeunes de l’organisme Solidarité Jeunesse, l’argent amassé servira à aider Romain, sa famille et l’organisme Leucan », a partagé M. Rayes devant ses collègues députés, à Ottawa.

Le député de Richmond-Arthabaska invite d’ailleurs les gens qui le peuvent à soutenir la cause en faisant un don à l’organisme Solidarité Jeunesse (https://www.solidaritejeunesse.ca/). L’activité de financement aura lieu dans l’auditorium de l’école secondaire Le boisé. « De l’hôpital, Romain pourra nous regarder par vidéoconférence. Il verra des gens qui croient en lui, qui le soutiennent, qui sont fiers de lui et qui saluent son courage », a conclu M. Rayes.