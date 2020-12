Alain Rayes sollicitera un troisième mandat

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska et ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable du Patrimoine canadien, des Langues officielles et du Développement économique du Québec, Alain Rayes, sera officiellement candidat lors du prochain scrutin fédéral.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je solliciterai la confiance de la population pour une troisième fois dans Richmond-Arthabaska. Je suis toujours animé par le désir de servir, de représenter et de défendre les intérêts de notre région au Parlement du Canada ainsi que d’offrir mon soutien à la population, aux organismes, aux institutions et aux entreprises d’ici avec les membres de mon équipe », a partagé M. Rayes, qui a été élu à la Chambre des communes pour la première fois en 2015 avec une majorité de plus de 4000 voix, puis réélu en 2019 avec une majorité de plus de 10 000 voix.

La date du prochain scrutin fédéral n’est pas encore connue. Le Parti conservateur, comme les autres formations politiques, procède, depuis quelque temps, à la nomination de ses candidats et candidates. « Puisque le gouvernement libéral est minoritaire, le déclenchement d’une élection peut survenir à tout moment. Les partis politiques se préparent donc en conséquence. Dans mon cas, il n’y a aucun doute dans mon esprit que je souhaite poursuivre cette belle aventure », a-t-il conclu.