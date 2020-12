À quelques mois des élections municipales…

Actualités-l’Étincelle (RL) — Voilà que les prochaines élections municipales se pointent l’horizon et dans une série de reportage que vous présentera le journal Actualités-l’étincelle, nous allons tenter de vous faire un bilan des différentes administrations au sein de nos deux MRC par une tournée aléatoire des municipalités de la région en prévision du scrutin du 7 novembre 2021.

Saint-Camille

Cette semaine nous débuterons donc l’exercice avec la municipalité de Saint-Camille, où le maire M. Philippe Pagé a cordialement accepté de s’entretenir avec nous sur le sujet et de nous parler de ses projets politiques.

Élu pour une première fois à la mairie du village de Saint-Camille et ce, sans opposition, lors des élections de 2017, Philippe Pagé succédait alors à M. Benoit Bourassa. Le nouveau venu n’est d’ailleurs pas peu fier du travail accompli par l’ensemble de son administration au cours du présent mandat ; une équipe qui, selon ses propres dires, aura su assurer une belle continuité dans le développement du travail amorcé par les conseils précédents. Questionné sur le bilan à ce jour des réalisations des élus, le maire se dit particulièrement fier d’avoir vu le conseil travailler en concertation avec les citoyens, dans le déploiement et l’avancement de différents dossiers touchant la municipalité. Qu’il s’agisse de la modernisation de la caserne de pompiers et du maintien de ce service de proximité pour la population, du projet actuellement en étude d’un possible système d’égout municipal, de l’instauration d’un service de ramassage à la porte du compost en bac résidentiel, de l’important point du développement du rang 13 ou de l’interrelation communautaire et économique des secteurs agricoles et culturels de la communauté notamment, tous ont été réalisés de manières transparentes avec les citoyens.

« Nous sommes l’une des rares petites municipalités au Québec à nous doter d’une telle enveloppe budgétaire en culture, ainsi que de bénéficier d’un support gouvernemental aussi important dans ce domaine. Nous tentons de tout mettre en œuvre afin de faire rayonner non seulement Saint-Camille, mais toute la région qui nous entoure. Parmi nos projets, nous avons l’ambition d’assurer une certaine relève au niveau de la main-d’œuvre pour nos entreprises locales, en développant un secteur potentiel de constructions résidentielles aux abords du cœur de Saint-Camille, ce qui devrait nous permettre d’ajouter plus d’une vingtaine de nouvelles familles à notre village de 525 habitants. Ce projet permettrait également de recentrer les projets domiciliaires tout en évitant le risquer de venir en contradiction avec les terres de nos importants producteurs agricoles locaux. » relata le sympathique monsieur Pagé. Quant à la question à savoir si ce dernier prévoyait briguer à nouveau les suffrages en novembre prochain, l’actuel maire s’empresse d’y répondre positivement, affirmant avoir du plaisir et à cœur de travailler avec sa communauté pour le bien de son village « … le tout au sein d’un conseil où il y a des chocs d’idées respectueuses et nécessaires, qui au final nous mènent à définir ce que nous croyons être le meilleur pour notre communauté. » conclua la maire.