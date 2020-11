Une aide financière de 55 195 $ pour l’église de Saint-Georges-de-Windsor

Asbestos – Le député de Richmond André Bachand est fier d’annoncer une somme de 55 195 $ remise à la Fabrique de la paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie provenant de Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

Grâce à cet investissement, les travaux de restauration entrepris en 2010 pourront ainsi être concrétisés. Rappelons qu’un premier montant de 98 000 $ avait été versé pour la réalisation de travaux de maçonnerie, et ce, dans le cadre du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux.

L’église de Saint-Georges-de-Windsor, construite en 1868, est une des plus anciennes églises du diocèse de Sherbrooke. On y trouve des joyaux d’une valeur inestimable qui font la fierté des gens de la communauté.

« Investir dans le patrimoine religieux, c’est aussi investir dans la mémoire collective et l’histoire du Québec. La restauration prévue à l’église Saint-Georges permettra à ce lieu de culte de poursuivre sa mission, mais aussi de rendre hommage à tous les artisans qui ont contribué à la beauté de l’endroit. » Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke

« Les subventions du ministère de la Culture nous permettent de préserver notre patrimoine religieux et nos bâtiments historiques. Nous avons une des plus belles églises au Québec et notre communauté fait tous les efforts nécessaires pour la garder belle et en bon état. Je suis fier du travail réalisé par les citoyennes et citoyens de ma municipalité. » René Perreault, maire de Saint-Georges-de-Windsor

« Les immeubles à caractère religieux sont un patrimoine qu’il faut préserver. Le ministère considère ce bâtiment comme un patrimoine exceptionnel. Je suis très fier de l’investissement de notre gouvernement. »André Bachand, député de Richmond