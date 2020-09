D’importantes responsabilités pour Alain Rayes au sein du cabinet fantôme

Victoriaville – Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, s’est vu confier de nouvelles responsabilités par le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O’Toole. Il devient ministre du cabinet fantôme du Patrimoine canadien, des Langues officielles et du Développement économique du Québec.

Il s’agit d’importantes fonctions pour celui qui a été lieutenant politique pour le Québec au cours des trois dernières années.

« Ce sont trois ministères fédéraux très importants, particulièrement pour le Québec et les francophones de partout au pays. Je m’assurerai que les ministres libéraux Steven Guilbeault (Patrimoine canadien) et Mélanie Joly (Langues officielles et Développement économique) rendent des comptes à la population et je leur rappellerai qu’ils sont imputables. Ils ne peuvent pas fuir leurs responsabilités comme ils tentent de le faire avec le scandale WE Charity, par exemple », a souligné le député.

Alain Rayes estime qu’il est urgent que le premier ministre Justin Trudeau présente un plan de relance économique. Ce sera un enjeu prioritaire dans le cadre de son mandat de ministre du cabinet fantôme du Développement économique du Québec. « Le Canada est le seul pays parmi les grandes démocraties mondiales à ne pas avoir présenté son plan de relance en lien avec la COVID-19. Les programmes d’aide d’urgence mis en place par le gouvernement de Justin Trudeau nuisent à la relance et sont mal adaptés. Comme ministre du cabinet fantôme du Développement économique, je mettrai la pression qu’il faut pour que le gouvernement cesse de nuire au Québec. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau écarte trop souvent notre province de ses priorités. Cette situation est inacceptable. Je m’assurerai qu’il ne l’oublie pas », a-t-il poursuivi.

Le député de Richmond-Arthabaska salue, par ailleurs, la volonté de son chef, Erin O’Toole, de réserver une place très importante au Québec au sein du caucus conservateur. « Je me réjouis de voir que le Québec occupe une place très importante dans chacune de ses décisions. Il rencontrera très bientôt le premier ministre François Legault. Ce sera, j’en suis convaincu, le début d’une belle et fructueuse collaboration », a conclu M. Rayes.