1 900 000 $ pour améliorer le réseau routier à Saint-François

Saint-François(RL) - Le lundi 17 août, le député de Richmond M. André Bachand, a procédé au nom de son gouvernement ainsi que de son collègue ministre des transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel à l’annonce d’une aide financière de l’ordre de 1 868 135 $ à la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton. Cette importante contribution provenant du programme d’aide à la voirie locale permettra à la petite municipalité d’améliorer et de développer le réseau routier sur son territoire. « Ces projets dans la circonscription de Richmond étaient attendus depuis longtemps par les citoyennes et citoyens. Je me réjouis donc de l’aide financière annoncée aujourd’hui, ce qui permettra la réalisation de travaux sur le réseau routier municipal. Cela démontre notre volonté de soutenir les gens d’ici. » Mentionna le député Bachand.

Du côté des autorités de la ville, le maire M. Gérard Messier s’est montré très enthousiaste face à cette nouvelle « C’est avec beaucoup de satisfaction que nous recevons cette annonce du gouvernement du Québec et de son ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel. Nous tenons à saluer aussi la précieuse collaboration de notre député, M. André Bachand qui a compris l’importance de cette voie collectrice pour nos citoyens et les entreprises agricoles et de service qui s’y trouvent. Les citoyens vont enfin bénéficier d’une voie sécuritaire qu’ils pourront parcourir en automobile, mais aussi à vélo. Que ce soit pour aller travailler ou en revenir, pour participer aux activités se déroulant au cœur du village ou pour se rendre dans les différentes entreprises maraichères et fruitières qui la bordent, notre rue de l’Église redeviendra enfin ce qu’elle doit être : une voie de communication favorisant les échanges humains et économiques. » Par voie de communiqué officiel, le ministre Bonnardel a tenu à souligner l’engagement du gouvernement envers les municipalités « Je suis très fier des investissements que fait notre gouvernement sur le réseau routier municipal. Nous travaillons continuellement en collaboration avec les municipalités pour les appuyer dans leurs projets routiers. Ces projets contribueront à la relance économique dans nos municipalités et permettront de maintenir de nombreux emplois. » De la somme octroyée par Québec, 1 755 308 $ serviront à la réfection de la rue de l’Église, alors que 112 827 $ iront du côté de travaux prévus sur le 7e rang.