COVID-19 : des détails sur la Prestation canadienne d’urgence

Victoriaville – Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique pour le Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, souhaite partager certains détails sur la nouvelle Prestation canadienne d’urgence (PCU) instaurée par le gouvernement afin de soutenir financièrement les gens privés de revenu en raison du coronavirus (COVID-19).

La PCU remplace l’Allocation de soutien d’urgence et l’Allocation de soin d’urgence annoncées il y a quelques jours par le premier ministre Justin Trudeau. La PCU offrira aux salariés, contractuels, travailleurs autonomes, aux personnes malades et aux parents d’enfants malades et aux gens admissibles ou non à l’assurance-emploi une prestation mensuelle de 2000 $ imposable, et ce, pour une durée maximale de quatre mois.

Le gouvernement prévoit amorcer la période d’inscription le 6 avril. Un portail en ligne sera lancé prochainement. On estime à 10 jours le délai avant de toucher les prestations une fois la demande soumise. La PCU est rétroactive à partir du 15 mars. Tous les demandeurs d’assurance-emploi depuis le 15 mars verront leur demande être convertie en PCU automatiquement, à la lumière des informations fournies par les instances gouvernementales.

« Je suis conscient que plusieurs questions demeurent à la lecture des informations préliminaires fournies par le gouvernement. Les membres de mon équipe et moi travaillons très fort pour obtenir les réponses et vous les livrer rapidement », a expliqué Alain Rayes.

Pour obtenir rapidement l’information, le député de Richmond-Arthabaska invite les gens à s’inscrire en ligne à son infolettre ici : https://forms.gle/uogMQwoe4jpN4hfw6.

Parmi les autres mesures à venir, notons le rehaussement, d’ici le mois de mai, du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) sera majoré pour les personnes à faible revenu. Cela devrait représenter jusqu’à 400 $ pour une personne seule et jusqu’à 600 $ pour un couple.

Les prestations maximales de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) seront augmentées de 300 $ par enfant. Les familles recevront le montant dans le versement du mois de mai.

En raison du nombre très important d’appels et de correspondances reçus à son bureau, le député de Richmond-Arthabaska invite les gens à vérifier en premier lieu auprès des canaux gouvernementaux officiels comme le www.canada.ca/coronavirus et le www.quebec.ca/coronavirus avant de contacter les membres de son équipe pour obtenir des réponses à leurs questions. La ligne pour les demandes d’information sur l’assurance-emploi en lien avec le coronavirus est le 1 833 381-2725. La ligne d’information générale du gouvernement du Canada sur le coronavirus est le 1-833-784-4397. Il est possible de joindre les membres de son équipe par courriel à alain.rayes@parl.gc.ca ou par téléphone au 819 751-1375. Pour obtenir plus de détails, on peut aussi visiter le www.alainrayes.ca.