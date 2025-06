La MRC du Val-Saint-François accueille Geneviève Dorion Bélisle

Richmond — La MRC du Val-Saint-François confirme la nomination de Geneviève Dorion Bélisle comme agente de développement socioculturel. Elle s’est jointe à l’équipe de Développement Val-Saint-François (DVSF) le 5 mai dernier.

« Passionnée par le développement culturel et communautaire, j’ai travaillé dans le milieu muséal pendant près de 20 ans, à la conception et la coordination de projets visant à valoriser l’histoire et le patrimoine. Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à la mise en œuvre des initiatives socioculturelles de la MRC, et de rencontrer toutes les personnes et les organismes qui contribuent à rendre vivante la vie culturelle et communautaire à travers tout le territoire de la MRC », de dire Geneviève Dorion Bélisle, agente de développement socioculturel pour la MRC du Val-Saint-François.

Pour rejoindre Mme Dorion Bélisle, les gens peuvent lui écrire à [email protected] ou la joindre par téléphone au 819 826-6505, poste 220.