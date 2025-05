Saint-Denis achète l’église pour 25 000 $

Saint-Denis-de-Brompton — La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton vient de faire l’acquisition de son église pour une somme de 25 000 $. Elle la transformera en centre communautaire.

Dans les négociations, la Fabrique de la paroisse Christ-Sauveur, le diocèse de Sherbrooke et la municipalité partageaient une vision similaire pour l’avenir de ces lieux, facilitant ainsi le processus de transaction.

« La négociation s’est très bien déroulée. Au départ, pour nous, c’était important de respecter les critères provenant du diocèse pour la continuité de ce bâtiment-là. Pour nous, à la municipalité, ça cadrait exactement dans la vision que nous voulions donner pour ce bâtiment. Il faut dire que notre position correspondait exactement aux critères de l’appel de propositions lancé par le diocèse », raconte Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton.

Le projet de la municipalité vise à préserver cet élément patrimonial important tout en faisant de ce lieu un pôle communautaire et culturel.

« À la municipalité, nous croyons que nous avons les atouts pour développer ce lieu qui a depuis toujours été animé par et pour nos citoyens. C’est une excellente nouvelle, car ce lieu permettra d’élargir notre offre de locaux communautaires », ajoute le maire Daniel Veilleux.

L’offre acceptée de 25 000 $ pour cet édifice, bâti en 1985, qui a longtemps été au cœur de la vie de la municipalité, va permettre à ce lieu de garder sa vocation communautaire.

Dans ce genre de transaction, souvent, les municipalités n’ont qu’à débourser la somme symbolique de 1 $ pour faire l’achat de leur église. Cette fois, le diocèse a souhaité assurer la pérennité du cimetière.

« Très souvent, nous entendions dire que l’église était vendue pour une somme de 1 $. Dans des échanges précédant l’appel de soumissions, nous avions fait la proposition d’acheter l’ancien presbytère. On voulait alors s’assurer la pérennité de cimetière. On nous avait alors demandé un certain montant d’argent pour s’assurer de son avenir. Donc, dans l’appel de propositions, nous avons injecté un montant de 25 000 $ pour aider à assurer la pérennité du cimetière. Nous l’avons fait pour les citoyens », souligne le maire de Saint-Denis-de-Brompton.

« C’est une belle transaction sans pression. Ce sont pour les paroissiens qui ont contribué à la construction de l’église, à faire vivre l’église. Pour nous, c’est tout simplement une continuité que nous voulons donner », d’ajouter le premier magistrat.

Bien sûr, le conseil municipal devra dépenser une certaine somme d’argent pour adapter les lieux aux nouvelles activités. Le montant n’est pas encore déterminé.

« Nous voulons ainsi l’améliorer pour la rendre conforme aux besoins. Nous allons faire affaire avec des professionnels qui pourront nous donner le coût exact des travaux à réaliser. Il y aura un mandat donné à un architecte. C’est un bâtiment d’une quarantaine d’années », mentionne M. Veilleux.

Il souhaite que le bâtiment devienne communautaire. « Ce sera un centre communautaire. Dans un premier temps, nous allons rencontrer les gens des différentes associations pour en faire un projet mobilisateur », termine le maire de Saint-Denis-de-Brompton.