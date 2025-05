Un tout nouveau parc de planche à roulettes inauguré à Saint-Adrien

Saint-Adrien — Depuis le mardi 13 mai dernier, les citoyens de la municipalité de Saint-Adrien et de ses alentours peuvent bénéficier d’une toute nouvelle infrastructure sportive érigée au cœur du village, alors que les travaux du parc de planche à roulettes sont maintenant terminés.

Le maire de l’endroit, M. Pierre Therrien, en a fait l’inauguration officielle en compagnie du député de Richmond, M. André Bachand, de même que du préfet de la MRC des Sources, M. Hugues Grimard et des gens de la communauté.

Ce nouveau « skate park», qui vient sans contredit bonifier l’offre en sport et loisir de la municipalité, est le résultat de plusieurs mois de travail et d’une implication financière majeure de la part du ministère de l’Éducation du Québec, par l’entremise du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) qui aura contribué pour tout près de 180 000 $ au projet.

À cette somme, ajoutons notamment une contribution fort importante provenant de la MRC des Sources, via le fonds de vitalisation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), ainsi que l’appui financier du Conseil Sport Loisir de l’Estrie émanant du programme Infrastructures actives.

Le maire de Saint-Adrien, M. Pierre Therrien était très heureux d’inaugurer un endroit qui s’ajoute aux infrastructures présentes et qui s’inscrit dans une démarche active au sein de la municipalité.

« L’ajout de ce parc de planche à roulettes s’inscrit dans la volonté de la Municipalité d’offrir un milieu de vie dynamique, inclusif et axé sur la santé et le plein air. Nous invitons toute la population à venir en profiter dès maintenant. »

« L’inauguration de ce tout nouveau parc de planche à roulettes à Saint-Adrien marque bien plus que l’ouverture d’un nouvel espace sportif. C’est un symbole fort de notre engagement envers la jeunesse, la cohésion sociale et l’aménagement de lieux de vie sains et dynamiques pour tous. Je félicite la Municipalité et les citoyens qui ont porté ce projet avec passion et dévouement. », souligne pour sa part le député André Bachand.

Pour ce qui est du préfet, M. Hugues Grimard, ce dernier tenu a rappeler toute l’importance de supporter les projets structurants sur le territoire de la MRC des Sources.

« La MRC des Sources est fière d’avoir investi près de 65 000 $ dans un projet rassembleur qui permet de promouvoir la pratique du sport chez les petits et grands. Pour la MRC, il est important de vitaliser les cœurs villageois ; le projet de Saint-Adrien en est l’exemple parfait. Complémentaire aux autres installations, cet endroit sera nul doute facilement adopté par tous. »

« Les infrastructures sportives, récréatives et de plein air jouent un rôle important dans le renforcement du tissu social de nos communautés. Je me réjouis de savoir que les citoyens de la Municipalité de Saint-Adrien et des environs auront la chance de profiter de leur nouveau parc de planche à roulettes ! Je suis convaincue que cette nouvelle installation de qualité et sécuritaire fera le bonheur des adeptes de ce sport, car l’activité physique contribue au maintien d’une bonne santé physique et mentale. », commente Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.