Un nouveau bûcheron fait d’acier surplombe le cœur de Saint-Adrien

Saint-Adrien(RL) - Si vous êtes passés au cours de la dernière semaine dans le village de Saint-Adrien, vous avez été à même de constater la présence d’une toute nouvelle sculpture représentant un bûcheron à l’œuvre. Installée le mercredi 12 août dernier, cette réalisation d’une qualité remarquable est l’œuvre de l’artiste bien connu dans la région, Indra Singh, résident à Notre-Dame-de-Ham. Cette imposante structure faite entièrement d’aciers recyclés et qui est installée sur un socle de béton tout près du belvédère de la halte Desjardins, vient remplacer la précédente sculpture emblématique du bûcheron faite de bois, elle qui siégeait à cet endroit depuis bon nombre d’années déjà. « Nous savions que la sculpture originale commençait à être endommagée et comme les citoyens nous ont signifié leurs désirs de voir ce personnage demeurer au cœur du village, nous avons donc entrepris sa modernisation et son remplacement, tout en prenant soin de la garder à l’intérieur de l’ancienne église.

C’est donc en partenariat et par l’entremise de l’organisme RAVIR que nous avons soumis notre dossier à l’appel de projet que lançait la MRC des Sources l’an dernier. Comme nous avons eu le bonheur de voir notre projet retenu, la municipalité a pu joindre l’aide financière obtenue à son enveloppe personnelle, afin de passer une commande pour l’obtention de cette superbe œuvre que l’on peut contempler aujourd’hui. Étant un village avec des valeurs éco responsables et de développements durables bien ancrés, il nous apparaissait donc des plus logiques d’opter pour une structure entièrement faite de métaux recyclés. » D’expliquzer M. Claude Dupont, conseiller municipal et maire suppléant de la municipalité.

Arborant fièrement des indicatifs et particularités de peuples autochtones, le bûcheron représente également la terre de bois au centre de laquelle le village fût érigé, ainsi que l’ardeur au travail des gens de la région. « Je suis vraiment content de livrer cette œuvre ici à Saint-Adrien, c’est ma 18e sculpture publique et tout près de ma 40e au total depuis mon arrivée au Québec il y a de cela 28 ans maintenant. Cela représente également un point important pour moi, car il marque en quelque sorte la moitié de ma vie passée ici. Au départ j’ai découvert la région grâce à une grande amie, que je considère à présent comme ma sœur madame Suzie Hamel et je suis très heureux de partager mon art avec les gens du coin. J’ai dû composer avec quelques défis importants lors de la conception, dont trouver le bon angle pour assurer la stabilité de la structure en position debout notamment, tout en maintenant une certaine flexibilité, laquelle est assurée par un ensemble de tiges reliées à l’intérieur. Il s’agit d’ailleurs de la sculpture m’ayant demandé le plus de travail à ce jour. » De confier le sympathique artiste d’origine indienne.

Appuyer dans sa création par un copain apprenti, M. Paul Mailhot, Indra et lui auront œuvré pendant plus de 900 heures pour la réalisation et la mise en place de cette œuvre mesurant tout près de 13 pieds de hauteur et avoisinant les 2000 livres. Voilà certes qui s’avèrera un attrait touristique d’importance pour la municipalité, de même qu’une source de fierté et d’inspiration constante pour les citoyens de l’endroit.