De la bière maintenant brassée à Windsor

Texte de Jasmine Rondeau, Initiative de journalisme local

Windsor — Les connaisseurs auront remarqué l’apparition de nouvelles canettes de bière sur les tablettes estriennes. Pendant que le monde s’arrêtait autour d’eux, les propriétaires de la nouvelle microbrasserie Confrérie artisans brasseurs de Windsor ont mis les bouchées doubles pour concrétiser un projet de longue date, et qui, dans un futur proche, invitera également résidants et passants à s’approprier un véritable beer garden en ses lieux.

En fait, la Confrérie n’est pas si nouvelle que ça, précise Cynthia Lewis, qui possède l’entreprise avec son conjoint Alex Larrivée et les parents de celui-ci, Luc Larrivée et Linda Maltais.

Après avoir peaufiné ses techniques de brassage durant cinq ans dans ses installations annexées au Verger de Tilly, l’entreprise de son oncle située à Saint-Antoine-de-Tilly, le Sherbrookois Alex Larrivée a eu envie d’aller plus loin.

Son père, qui est un cadre retraité de la Ville de Sherbrooke, avoue qu’il se trouvait de toute façon un peu trop jeune pour une retraite complète.« Alex est arrivé avec le projet : il restait petit, ou bien il passait à une autre étape. Je lui ai offert de le faire ensemble, mais je lui ai dit qu’on allait le faire ici, en Estrie. On s’est mis à regarder à quoi ça pouvait ressembler, et ça à abouti à ça! » explique-t-il devant le bâtiment fraîchement construit dans le parc d’affaires de Windsor.

Là est donc, selon Mme Lewis, une partie de la force de la microbrasserie qui se permet pour une toute première fois d’exporter fûts et canettes grâce à une capacité de production multipliée par dix depuis le mois de mars. « Toutes les erreurs qu’une microbrasserie pourrait faire en commençant, on les a déjà faites », plaide-t-elle.

Ayant évolué au sein d’un verger, Alex Larrivée a notamment appris à maîtriser le brassage de bières — « bien balancées », insiste-t-on — à base de fruits. La Smooshie, lancée en canettes il y a quelques semaines, est par exemple concoctée à base de kiwis ancestraux récoltés à même le verger, où la bière de la Confrérie est d’ailleurs toujours offerte.

Dans les bières déjà lancées, on peut également goûter le miel de la Miellerie Lune de miel à Stoke, l’herbe signature de Bleu Lavande à Fitch Bay, les grains d’Innomalt à Sherbrooke, le cassis des fermes Bessette et Pérignon à Orford et Hatley, la camerise de l’Élevage des Vallons à Cleveland et les fruits séchés de Anhydra à Drummondville.

Un beer garden

L’ouverture du comptoir-bar et de la terrasse dans les installations de Windsor, qui devait avoir lieu en juin, a finalement dû être repoussée à une date indéterminée : effet collatéral de la COVID-19, explique Mme Lewis.

Le concept qui attend les futurs dégustateurs sera celui d’un beer garden familial, avance-t-elle. Tables modulables, barils et foyers composeront l’espace extérieur, qui est d’ailleurs conçu pour recevoir des foodtrucks à l’occasion. « On ne servira pas de nourriture, alors on pourrait avoir par exemple des foodtrucks tous les samedis. Les gens peuvent toujours apporter leur lunch ou commander chez les restaurateurs autour. Je veux qu’ils puissent venir passer la journée, déguster, et à la fin, repartir avec nos produits. »