Les subventions se font attendre !

Richmond — Un vaste projet de réfection des installations sportives dans le secteur de l’aréna P.E. Lefebvre et de la Place des loisirs doit être réalisé sous peu à Richmond. Évalués à 4,7 M$, les travaux n’ont pas encore commencé. La raison est simple : les subventions des gouvernements supérieurs se font attendre.

Le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) finance la construction, la rénovation et l’amélioration d’installations sportives et de plein air au Québec. Une demande de subvention a été déposée en mai au gouvernement provincial. La réponse tarde à venir. Dernièrement, le gouvernement fédéral a aussi été sollicité.

C’est la deuxième fois qu’une demande de subvention est déposée pour ce projet. La première n’avait pas été retenue.

Le projet prévoit entre autres la réfection de l’aréna pour le toit et l’isolation. Les estrades et les abris des joueurs seront changés au terrain de balle. Le projet inclut aussi l’amélioration de la patinoire extérieure et des terrains de volleyball. Des terrains de tennis et de pickleball seront de plus aménagés. L’ajout d’une pumptrack est prévu.

« Si nous pouvons y arriver avec les demandes de subvention, ce seront des installations vraiment adéquates pour les citoyens de Richmond. Je suis convaincu que nous n’aurons pas de réponse de la subvention avant la tenue des élections provinciales du 5 octobre », de souligner Kevin Stoddard, maire de Richmond.

En fait, 60 % des coûts seraient couverts par la subvention au provincial; le fédéral financerait 40 % du projet.

« Malheureusement, c’est toujours long avec ces demandes de subventions. Nous sommes actuellement dans une position où on ne peut pas bouger. Les citoyens peuvent peut-être percevoir que nous ne faisons pas d’efforts pour réaliser le projet. Mais, nous sommes simplement dans l’attente des subventions », de dire le premier magistrat.

Il s’attend à une réponse au courant de l’hiver.

Si la subvention n’est pas accordée, le projet de réfection des installations sportives ne sera pas placé sur les tablettes. Les autorités municipales vont tout de même réaliser une partie des travaux prévus.

« Si nous n’obtenons pas la subvention, nous avons l’intention de faire des améliorations à ces équipements. En revanche, nous devrons fonctionner par priorités. On ne peut pas placer ce fardeau sur les épaules des contribuables de Richmond. Mais, nous ne resterons pas dans l’inaction. Nous allons poser des gestes », soutient le maire de Richmond.

Entre autres, l’aréna, le terrain de balle et les terrains de tennis-pickleball sont sur la liste prioritaire.

« Nous voulons offrir des infrastructures de loisir qui sont à la hauteur de nos citoyens et qui répondent à leurs besoins. Les gens seront fiers de pouvoir utiliser ces installations », termine M. Stoddard.