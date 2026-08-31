Objectif atteint pour la journée hommage au Festival du papier

Windsor — Véritable bête de scène, la chanteuse Brigitte Boisjoli aura répondu aux attentes des 2000 personnes présentes lors de la journée hommage au Festival du papier qui s’est déroulé le 15 août dernier à l’occasion du 150e anniversaire de la Ville de Windsor.

« Le Festival du papier a beaucoup marqué les dernières décennies à Windsor. Nous voulions faire ressortir cet élément-là. En plus que notre slogan (de la poudre au papier, 150 ans d’histoire) est bien connecté sur cet aspect. Cette fête-là s’est déroulée sur deux décennies, jusqu’en 2018. Il y a eu 24 éditions », souligne David Maurice, chargé de projets et conseiller en communication à la Ville de Windsor.

Il estime que le but de cette journée a été atteint. « Au début de la journée, il y avait un peu moins de monde. Mais, avec le spectacle de Brigitte Boisjoli, il n’y avait pas moins de 2000 personnes. Les gens étaient satisfaits », de dire M. Maurice.

Si c’était à refaire, les organisateurs, sous la coordination de la Ville de Windsor, s’assureraient que les festivités débutent un peu plus tôt que midi. « L’horaire a fait en sorte que l’achalandage a été quelque peu dilué. La fête aurait pu débuter en fin d’après-midi », estime le conseiller en communication.

L’événement a été moins couru que la Saint-Jean, qui s’est tenue au même endroit quelques semaines auparavant. « Il y avait plusieurs autres événements en même temps dans la région, comme le Festival des traditions du monde et le Festival de l’auto ancienne à Richmond. Ce sont des événements en concurrence ; il y a eu un impact sur l’achalandage à Windsor », mentionne M. Maurice.

Est-ce que cette journée hommage au Festival du papier a semé la graine qui pourrait voir revivre l’événement de façon annuelle ? « Cette année, la journée a été organisée par les instances municipales. Dans le passé, ce sont des comités bénévoles qui s’occupaient de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour la Fête. Il faudrait que les gens se manifestent à ce niveau. Les infrastructures sont là », soutient le chargé de projet.