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150e anniversaire de Windsor

Une murale historique à découvrir dès maintenant

durée 5 juillet 2026 | 00h00

Windsor — La Ville de Windsor confirme que le contenu de la murale historique De la poudre au papier, 150 ans d’histoire, est désormais accessible au public grâce à une adaptation extérieure présentée dans les présentoirs de l’espace Sarah-Ève Fontaine.

Bien que la murale originale soit destinée à être installée à l’hôtel de ville dans le cadre d’un aménagement permanent à venir, la Ville souhaitait rendre cette réalisation accessible dès maintenant aux citoyens et aux visiteurs. Cette version extérieure permet ainsi de découvrir l’histoire de Windsor à travers une ligne du temps retraçant les événements, les personnages et les moments marquants qui ont façonné la communauté au cours des 150 dernières années.

« Cette murale est bien plus qu’une ligne du temps. Elle raconte le parcours des femmes et des hommes qui ont bâti Windsor au fil des générations. En rendant son contenu accessible dès maintenant dans l’espace Sarah-Ève Fontaine, nous souhaitons permettre à la population de redécouvrir son histoire et de se réapproprier son patrimoine collectif », souligne le maire de Windsor, Gaétan Graveline.

À travers des photographies d’archives, des anecdotes et des repères historiques, De la poudre au papier, 150 ans d’histoire raconte l’évolution d’une communauté qui s’est construite autour de ses industries, de ses institutions, de ses familles et de l’engagement de générations de citoyens.

Accessible en tout temps, l’exposition permet aux visiteurs de parcourir librement cette rétrospective historique et de mieux comprendre les transformations qui ont marqué Windsor depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.

La Ville de Windsor invite l’ensemble de la population à profiter de cette occasion pour explorer un pan important de son patrimoine et à surveiller les prochaines annonces concernant l’installation officielle de la murale permanente à l’hôtel de ville. 

Réalisée dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de Windsor, la murale De la poudre au papier, 150 ans d’histoire vise à mettre en valeur le patrimoine local et à faire connaître les moments marquants qui ont façonné la communauté. À travers cette initiative, la Ville souhaite préserver la mémoire collective et transmettre aux générations actuelles et futures une meilleure compréhension de l’histoire qui a forgé l’identité windsoroise.

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