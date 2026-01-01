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Deux étudiants en appuie au service de protection incendie cet l’été à Val-des-Sources

durée 30 juin 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — La Ville de Val-des-Sources a procédé à l’embauche de deux étudiants en Technique policière afin de venir soutenir le volet visite de prévention du service de protection incendie de Val-des-Sources cet été. 

En effet, les travailleurs étudiants Jérémy Fortier et Samuel Bergeron se joignent à l’équipe du directeur Alain Chaîné. Ils iront à la rencontre des citoyens pour effectuer les visites annuelles, notamment pour vérifier les avertisseurs de fumée, les extincteurs, les systèmes de chauffage, les installations électriques, pour parler de prévention et d’évacuation, pour distribuer des conseils, pour vérifier la présence de foyers extérieurs et autres. 

« Nous avons plus de 650 visites à effectuer annuellement et c’est certain que d’avoir la chance de pouvoir compter sur la présence et le travail de Samuel et Jérémy est un point très important pour nous. Il est à noter que leurs diverses tournées ne se feront qu’en semaine seulement, et ce uniquement durant les heures de jour, soit entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi, en résumé, sauf sur avis contraire, ils ne procéderont à aucune visite les soirs ou les fins de semaine. De plus, ils seront très bien identifiés aux couleurs du service de protection incendie et ils auront également un insigne d’identification de type cocarde. Si jamais les gens sont absents lors de la visite de nos étudiants-préventionnistes, une nouvelle visite sera alors prévue au cours des journées ou semaines suivantes. » souligna le Directeur Chaîné qui termina en soulignant que pour toute question en lien avec les visites domiciliaires ou autre, les gens peuvent communiquer avec le service incendie de Val-des-Sources.

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