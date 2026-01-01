Saint-Denis opte pour un centre multisport

Saint-Denis-de-Brompton — À la suite d’un sondage, les autorités municipales de Saint-Denis-de-Brompton optent finalement pour un centre multisport à l’intérieur de l’édifice Le Stardien.

À la suite de la présentation des résultats du sondage réalisé par la firme spécialisée Cible Recherche aux élus municipaux, le conseil décide d’aller de l’avant avec le projet de centre multisport pour sa demande de subvention au Programme d’aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

À la question « Si vous deviez choisir un seul projet, lequel privilégiez-vous ? », 62 % des répondants ont opté pour le projet de centre multisport contre 32 % en faveur du projet d’aréna.

Pour ce qui est de l’appui global (nombre de résidents assez favorable ou très favorable au projet), le centre multisport affiche un appui à 74 % alors que l’aréna a récolté 53 % d’appui.

Ce fort résultat pour le projet multisport s’explique parce que celui-ci a récolté des appuis autant auprès des personnes aînées (55-64 ans) que des jeunes familles (35-44 ans) avec 77 % et 73 % d’appuis respectivement.

De plus, lors d’une initiative de la municipalité de recueillir les avis de toutes les tranches de sa population, l’équipe municipale a fait une présentation des deux projets aux élèves de 4, 5 et 6e années de l’école Jardins-des-Lacs.

Après la présentation, les élèves ont procédé à un vote derrière des isoloirs et les résultats ont été similaires à ceux des adultes. 69 % des élèves sont en faveur du projet de centre multisport contre 31 % en faveur du projet d’aréna.

La réponse au sondage a été excellente avec 586 répondants. Considérant que le nombre de foyers est de 2 661, la marge d’erreur des résultats est de ± 3,5 %, et ce, avec un intervalle de confiance de 95 %.

« Le projet de centre multisport réussit une tâche difficile qui est de plaire aux parents, aux enfants ainsi qu’aux personnes aînées. Nous sommes heureux des résultats de cette démarche, car ça l’a permis de recueillir des données qui établissent clairement le besoin de cette infrastructure pour notre communauté et le support de notre population envers ce projet. On tient à remercier nos citoyens et citoyennes de s’être prêtés au jeu et d’avoir pris de leur temps pour participer à ce sondage », ajoute le maire Daniel Veilleux.

Dans les prochaines semaines, la municipalité va déposer sa demande subvention auprès du ministère de l’Éducation. Le traitement de ce type de demande prend six mois.