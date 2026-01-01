Les oiseaux de proie s’invitent au Carnaval de Saint-Claude

Saint-Claude — Une multitude d’activités se dérouleront à l’occasion du traditionnel Carnaval de Saint-Claude, qui aura lieu le samedi 21 février, de 11 h à 16 h, au parc de l’église.

« Ça fait plusieurs années que la municipalité organise les festivités dans le cadre du Carnaval. Il se tient toujours le troisième week-end de février. C’est gratuit pour tout le monde et les gens apprécient vraiment cet événement. L’an dernier, plus de 1000 personnes y ont pris part », souligne François Séguin, intervenant en loisir et en communication à la municipalité de Saint-Claude.

Cette année, les visiteurs auront droit à quelques nouveautés. Ainsi, ils pourront assister à deux séances d’animation portant sur les oiseaux de proie, une à 13 h 30 et l’autre à 14 h 30.

« Petits et grands auront la chance d’en apprendre davantage sur ces impressionnants rapaces et d’observer de près des oiseaux majestueux, lors d’une expérience éducative et captivante », de dire l’intervenant en loisir, en mentionnant que la municipalité s’est associée à Faucon-Éduc pour cette activité.

De plus, le concours du bucheron d’antan devrait attirer une certaine popularité. « À l’aide d’un godendard, une grosse scie à deux manches, maniée par deux personnes, les équipes tenteront de couper le rondin le plus rapidement possible », soutient M. Séguin.

D’autres activités plus classiques se dérouleront aussi durant le Carnaval d’hiver. « À part les très populaires jeux gonflables, les personnes présentes pourront faire un tour de carrioles à chevaux et prendre part à la peinture sur neige. » Le stand de tire d’érable, dont le service se fera à 15 h, est aussi très populaire. Il y a bien sûr la glissade sur tube et le kiosque de chocolat chaud et café », énumère M. Séguin.

Et pour une troisième année, les gens pourront participer au lancé du sapin. L’an dernier, le gagnant avait réussi à le projeter à plus de 11 mètres dans la catégorie adulte.

La cantine sera ouverte le temps du Carnaval de Saint-Claude. « Les gens pourront donc passer beaucoup de temps », de conclure l’intervenant en loisir et en communication.