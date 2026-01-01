Un logo et un slogan à l’occasion du 150e anniversaire de Windsor

Windsor – Les autorités municipales ont dévoilé, vendredi soir, le logo et le slogan qui seront mis de l’avant tout au long des festivités du 150e de la Ville de Windsor.

Le visuel du logo utilise deux symboles liés à l’histoire de la Ville de Windsor : le canon, qui évoque l’époque de la poudre noire et les origines militaires du territoire, et le papier, rappelant l’industrie papetière qui a profondément marqué le développement économique, social et identitaire de la ville. L’ensemble est intégré au chiffre 150, ancré entre 1876 et 2026, soulignant le passage du temps et la continuité de la communauté.

Slogan

Le slogan « De la poudre au papier, 150 ans d’histoire » sera utilisé tout au long des célébrations.

« Ce logo et ce slogan racontent notre histoire de façon simple, mais éloquente. Ils rappellent d’où nous venons et mettent en lumière les grandes étapes qui ont forgé l’identité de Windsor », souligne le maire de Windsor, Gaétan Graveline.

Le choix des couleurs et de la typographie s’inscrit dans la continuité de l’identité visuelle de la Ville, tout en apportant une touche distinctive propre au 150e anniversaire. Le cœur intégré au mot Windsor rappelle quant à lui l’attachement profond des citoyens à leur milieu de vie.

« Le 150e anniversaire est une occasion unique de se rassembler, de célébrer notre passé, mais aussi de regarder vers l’avenir avec fierté », ajoute le maire.

Lancement des festivités

La Ville de Windsor a profité du 48e Tournoi Sherwood M13 – M15, qui se déroule actuellement à l’aréna J.-A.-Lemay, pour lancer les festivités de du 150e anniversaire.

Dans ce sens, une conférence de presse a eu lieu vendredi dernier. Cette année sera donc marquée par une série d’activités culturelles, sportives, communautaires et commémoratives mettant en valeur l’histoire, l’identité et le dynamisme de la communauté de Windsor.

« Le 150e anniversaire de Windsor est une occasion unique de prendre un moment pour regarder le chemin parcouru, de rendre hommage à celles et ceux qui ont bâti notre ville, et, surtout, de célébrer la force de notre communauté. La programmation que nous lançons aujourd’hui reflète la fierté, l’engagement et l’esprit rassembleur qui définissent Windsor depuis 150 ans », a soutenu le maire Graveline.

La programmation complète est disponible dès maintenant dans les lieux municipaux participants ainsi que sur les plateformes numériques de la Ville.

​