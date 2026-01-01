Le conseil municipal de Val-des-Sources invite la population à son brunch annuel

Val-des-Sources — Fidèle à sa façon de faire des dernières années, le conseil municipal tiendra son traditionnel brunch-bénéfice à la salle du centre de loisirs Notre-Dame-de-Toute-Joies le dimanche 25 janvier prochain de 9 h 30 à midi.

Aucune réservation n’est requise pour se prévaloir d’un copieux déjeuner servi par les élus et pour lequel il en coûtera les modiques sommes de 15 $ par adulte, 10 $ pour les enfants âgés de six à 12 ans, alors que ce sera gratuit pour les cinq ans et moins.

Rappelons qu’il s’agit d’un moment privilégié pour les membres du conseil de Val-des-Sources de pouvoir rencontrer la population et échanger avec les citoyens dans le cadre d’un événement à la fois caritatif, festif et rassembleur.

Les fonds amassés lors de cette journée seront répartis entre les organismes suivants : la Fondation du CSSS des Sources, le Club des petits déjeuners de la Passerelle, ainsi que les œuvres de la Fondation des pompiers de Val-des-Sources.

Présenté depuis bon nombre d’années maintenant, le brunch du conseilattire généralement son lot de participants, alors qu’en moyenne plus de 250 personnes se déplacent à chacune des éditions, jumelant ainsi leur plaisir de savourer un généreux repas servi par leurs élus et de valeureux bénévoles, à celui d’apporter un soutien concret à des organismes du milieu qui ont un impact direct au sein de la communauté valsourcienne et de la région.