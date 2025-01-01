Avis important aux électeurs de la Ville de Windsor

Windsor — La grève nationale déclenchée le 25 septembre dernier par le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes compromet la transmission de l’information et aux électeurs dans le cadre de l’élection générale du 2 novembre prochain.

Une campagne de communication, travaillée conjointement par Élections Québec et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, sera déployée à compter du 6 octobre. Elle aura notamment pour but de sensibiliser les électeurs à l’importance de bien vérifier leur inscription sur la liste électorale pour pouvoir voter.

À cet effet, Élections Québec mettra sous peu en ligne un module permettant aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste électorale permanente.

Par ailleurs, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) a autorisé les municipalités à utiliser d’autres moyens afin d’assurer que tous les électeurs reçoivent l’information nécessaire. Si cette grève continue, les avis d’inscription à la liste électorale ne pourront être transmis par la poste.

En conséquence, il est possible que les avis d’inscription et d’absence d’inscription à la liste électorale soient livrés directement à l’adresse postale.

Par ailleurs, puisque seules les villes de 20 000 habitants et plus ont l’obligation de transmettre des cartes de rappel, il est possible qu’aucune carte de rappel ne soit émise pour le scrutin du 2 novembre 2025. Les électeurs pourront utiliser leur avis d’inscription lors de la présentation à la commission de révision ainsi qu’au vote par anticipation et le jour du scrutin.

Des affiches et informations seront diffusées dans les lieux publics et sur le site Internet de la Ville dans les jours et semaines à venir.