Le maire Hugues Grimard est toujours habité par la passion de servir au mieux sa communauté

Val-des-Sources — Le journal Actualités-l’étincelle continue son tour d’horizon des villes et des municipalités de la région en prévision des élections municipales qui se tiendront partout en province le 2 novembre prochain.

Ainsi, après avoir brossé un portrait global de ce à quoi pouvaient ressembler les intentions des élus actuels de la Ville de Val-des-Sources en lien avec ce scrutin populaire il y a de cela quelques semaines, le moment est à présent venu de jeter un œil plus précisément au siège de maire, lequel est présentement occupé par Hugues Grimard.

Élu pour une première fois à la mairie lors de la générale de 2009, M. Grimard confirme de nouveau son souhait d’obtenir la confiance de ses concitoyens en novembre prochain afin d’obtenir un 5e mandat à la tête de la municipalité.

« La passion de servir et le fervent désir d’apporter une contribution significative à la communauté m’habitent toujours autant qu’à mes premiers pas en politique municipale. Plusieurs projets importants sont actuellement en développement et je souhaite de tout cœur pouvoir obtenir l’appui des gens de Val-des-Sources, afin de travailler avec l’ensemble du conseil à bien les mener à terme pour le bien des citoyens, de la ville et de la région. », de commenter le maire Grimard. Ce dernier souligna notamment le potentiel industriel que pourrait représenter l’ancien site de l’entreprise Tergeo, le développement et la mise en valeur du quartier Jeffrey, incluant le puits minier, la Place de la Traversée et la halte VR.

« Il y a eu tellement d’évolution au cours des dernières années que c’est beau à voir et ça ne peut faire autrement que de me motiver au plus haut point à m’engager auprès de la population pour un autre quatre ans. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les projets en cours et à venir soient réalisés, mais c’est assurément une grande fierté de contribuer à mettre en valeur nos sites et infrastructures signature, qui pourront assurer des retombées plus qu’intéressantes pour les générations futures. Ajoutons à cela la bonification des services à la population, le volet de la gestion de la croissance de la municipalité, alors que l’ensemble des projets domiciliaires actuellement sur la table pourraient potentiellement permettre un ajout totalisant près de 1000 nouveaux logements à Val-des-Sources d’ici les trois ou quatre prochaines années. C’est donc encore plein de dossiers et de projets qui fourmillent présentement et dans lesquels je souhaite pouvoir continuer de m’impliquer avec les futurs membres du conseil municipal. », de conclure Hugues Grimard.