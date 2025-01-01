René Perreault sollicitera un dernier mandat à la mairie de Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor — En poste depuis plus de 32 ans à l’hôtel de ville de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, l’actuel maire René Perreault annonce qu’il sollicitera de nouveau la confiance des électeurs de son village au scrutin du 2 novembre prochain.

Tout porte à croire qu’il s’agirait d’un dernier tour de piste pour l’homme politique, qui souhaiterait profiter d’un ultime mandat pour poursuivre et mener à terme les multiples dossiers sur lesquels lui et les membres du conseil planchent depuis quelques années déjà.

« J’ai toujours la passion et l’énergie de porter à bien les dossiers de notre communauté et il y a encore plusieurs projets sur la table actuellement, dont je souhaiterais poursuivre le travail pour un autre quatre ans. Nous n’avons notamment qu’à penser au prolongement de la rue Marcotte ; à l’expansion du volet résidentiel et locatif dans le village ou encore l’appui que nous voulons continuer d’apporter dans le dossier du futur gymnase de l’école primaire où fréquentent maintenant plus de 120 jeunes dans la municipalité. Il s’agit de dossiers prioritaires qui s’inscrivent dans la série d’actions mises en place, afin de dynamiser et améliorer encore davantage le milieu de vie des citoyennes et des citoyens de Saint-Georges-de-Windsor. », de commenter, M. Perreault.

Ce dernier souligna par ailleurs que plusieurs jeunes familles sont venues joindre la communauté de Saint-Georges au fils des dernières années.

« Nous constatons avec fierté qu’il semble y avoir un intérêt grandissant pour les jeunes familles à venir s’installer au village. Présentement, peu de résidences deviennent disponibles sur le marché immobilier, mais lorsque cela survient, je dirais que la plupart trouvent preneur en quelques jours seulement. Cela nous amène donc à vouloir accentuer le développement de ce volet, comme nous l’avons mentionné précédemment. », de poursuivre le maire.

Fort d’un conseil mobilisé et engagé dans son milieu, René Perreault mit quelques-unes des réalisations importantes ayant été mises en place au cours des quatre dernières années. Mentionnons entre autres choses l’amélioration apportée au niveau des infrastructures en loisir ainsi que l’accréditation d’un bureau touristique à la halte-routière, elle qui apportera non seulement une vitrine touristique à la municipalité, mais qui s’avèrera également un outil de promotion fort important pour l’ensemble de la MRC.

« L’agente de développement et l’équipe administrative ont toutes travaillé très fort dans ces dossiers et je me permets de les en remercier sincèrement. », continua-t-il.

Le maire sortant de la petite municipalité d’environ 1000 habitants dit aborder les prochaines élections avec humilité.

« Même si le désir de servir notre communauté est bien ancré en nous et que l’on occupe un poste en ce sens depuis bon nombre d’années, la décision finale revient toujours aux électeurs et c’est l’essence de la démocratie. En ce sens, j’aimerais remercier l’ensemble de la population pour la confiance qui m’a été accordée tout au long de ces huit derniers mandats et je me permets humblement de solliciter à nouveau leur appui pour un ultime mandat à la mairie de Saint-Georges-de-Windsor. », de conclure René Perreault.

Du côté des conseillères et conseillers, on rapporte qu’actuellement quatre des six élus de l’élection de 2021 auraient démontré de l’intérêt à se représenter et poursuivre le travail au sein de la table politique de la municipalité.