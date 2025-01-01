Windsor — La conseillère au siège no 1 à la Ville de Windsor, Ana Rosa Mariscal, ne sera pas candidate lors des prochaines élections municipales du 2 novembre prochain. Elle ne ferme toutefois pas la porte à un éventuel retour à la vie politique active dans quelques années.

« Je n’ai pas l’intention de me représenter aux prochaines élections parce que j’ai le besoin de me déposer ; ça fait presque une décennie que je fais ça et j’ai maintenant l’intention de me reconnecter à moi-même et à ma famille. Il y a des réalités auxquelles je dois accorder du temps. Je veux prendre le temps d’être là », souligne la conseillère, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Mme Mariscal a été élue une première fois en 2016 lors d’une élection partielle à la suite du départ du conseiller David Fournier. Puis, elle a effectué deux mandats pour un total de neuf ans de politique active.

« Je connaissais déjà des gens qui évoluaient dans le monde municipal. J’ai consulté et je me suis dit que je pourrais sans doute me lancer. C’est quand même neuf ans de ma vie et j’ai passé ma quarantaine à être engagée dans le monde de la politique municipale. Ce n’est pas rien. J’ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience de vie », de dire la conseillère au siège no 1.

Elle tient à remercier les gens qui, au cours de ces années en politique municipale, lui ont permis de réaliser plusieurs projets bénéfiques à la communauté. « Nous continuons à avancer ; nous continuons à développer. Et je peux vous dire que, même si je ne suis pas assise au siège no 1, je serai sans doute assise dans la salle quelque part. Il y a plein de façon de s’engager dans une communauté. « Je vais demeurer à l’affût », de dire celle qui est reconnue pour travailler avec beaucoup de rigueur à l’hôtel de ville.

Elle se dit une femme d’action. « Dans le monde de la politique municipale, j’ai dû apprendre que certains dossiers peuvent prendre un certain temps avant de se régler. Il y a des procédures à respecter. Le chemin à prendre peut être différent de ce que nous avions imaginé au départ », avoue Mme Mariscal.

Elle affirme avoir « adoré » travailler avec les autres membres du conseil et avec le personnel du service administratif. « C’est une équipe extraordinaire. Ce sont des gens attentifs, généreux et accessibles. J’ai plein de gratitude », soutient-elle.

La conseillère souhaite que les gens s’engagent dans cette voie. « Il suffit d’avoir l’intérêt de la communauté. Le service administratif est là pour nous aider à cheminer et à prendre les bonnes décisions. C’est un travail d’équipe. Il faut que les gens se présentent et s’annoncent. À Windsor, présentement, c’est plutôt tranquille pour l’actuelle campagne électorale. C’est ça la beauté de notre société ; nous vivons dans une démocratie. J’espère que les jeunes particulièrement vont s’engager », mentionne celle qui travaille à la MRC du Val-Saint-François à temps plein.

Elle n’a que de bons mots pour l’actuelle mairesse de Windsor, Sylvie Bureau. « C’est une femme inspirante. J’aime la voir agir comme politicienne. Et c’est une personne tellement accessible. C’est un bel exemple de leadership au féminin. Elle a été un mentor pour moi. C’est une femme vraiment honnête qui n’a pas peur de donner son opinion », de dire Mme Mariscal, qui compte terminer son mandat avec autant de rigueur.

D’ailleurs, la conseillère au siège no 1 avoue avoir songé à la mairie de Windsor. « Pas maintenant ! C’est un poste tellement important. Ceci peut nous amener à des choses vraiment extraordinaires. Je ne veux surtout pas fermer la porte. Je vais prendre un temps de recul. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve », termine Mme Mariscal.