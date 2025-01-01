X
Rechercher
Publicité

La conseillère Martine Lanctôt se lance dans la course à la mairie de Saint-Camille

durée 22 août 2025 | 05h33
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Saint-Camille  — Les citoyennes et citoyens de Saint-Camille auront bel et bien un choix à faire afin d’élire une nouvelle personne à la mairie le 2 novembre prochain, alors que l’actuelle conseillère Martine Lanctôt a décidé elle aussi de tenter sa chance. 

« Je me lance », voilà les mots que la candidate a utilisés pour manifester son intérêt et officialiser son désir d’engagement au cours des derniers par l’entremise des réseaux sociaux. 

Elle ajoute donc son nom à une courte liste ne comprenant pour le moment que de deux candidats soit, l’actuelle principale intéressée et le conseiller sortant Enzo Marceau. Depuis son élection en 2021, madame Lanctôt occupe le poste de conseillère au siège #6 et agit comme mairesse suppléante de la petite municipalité. 

Elle souhaite notamment atteindre les objectifs suivants : […] « de renforcer le climat de confiance entre la municipalité et la population grâce à la bienveillance, l’écoute et plus de lieux d’échanges constructifs. » Cette dernière affirma croire profondément au « potentiel de l’intelligence collective » au sein de la communauté, afin de permettre de relever les différents défis et poursuivre le développement de Saint-Camille. 

« Je crois sincèrement que ma curiosité, mon expérience et mes compétences en pédagogie sont des atouts pour travailler avec vous, et pour porter une voix rassembleuse à la mairie », de commenter la candidate qui termina sa publication en ajoutant cette simple question « Et pourquoi pas… une femme à la mairie de Saint-Camille ? » 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une rencontre dédiée aux nouveaux résidants

21 août 2025 | 6h31

Une rencontre dédiée aux nouveaux résidants

Windsor — Une rencontre dédiée aux nouveaux résidants se tiendra le 23 août dès 13 h à la Shop traiteur (section croissant), au 10, route 249, à Windsor.  Cette rencontre s’adresse en fait aux nouveaux résidants de Windsor, de Saint-Claude, de Val-Joli et de Saint-François-Xavier-de-Brompton.  « Nous pourrons alors pouvoir répondre à leurs ...

LIRE LA SUITE
Une page d’histoire se tourne à Windsor !

20 août 2025 | 4h00

Une page d’histoire se tourne à Windsor !

Windsor — Une page d’histoire se tourne à Windsor : la mairesse Sylvie Bureau ne sera pas candidate lors des prochaines élections municipales prévues pour le 2 novembre prochain. Et sa décision n’a pas été facile à prendre… « Ça fait 25 ans… Et 25 ans, c’est long. Neuf ans comme conseillère municipale et 16 ans à la mairie. Pendant mes vacances, ...

LIRE LA SUITE
Enzo Marceau se porte candidat à la mairie de Saint-Camille

17 août 2025 | 4h00

Enzo Marceau se porte candidat à la mairie de Saint-Camille

Saint-Camille — Le conseiller municipal camillois Enzo Marceau a annoncé officiellement se la lancer dans la course à la succession du maire sortant Philippe Pagé dans le village de Saint-Camille.  Comme on le sait, M.Pagé avait annoncé depuis longtemps que son actuel mandat à la tête de la petite municipalité serait le dernier, lui qui quittera ...

LIRE LA SUITE