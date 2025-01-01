La conseillère Martine Lanctôt se lance dans la course à la mairie de Saint-Camille

Saint-Camille — Les citoyennes et citoyens de Saint-Camille auront bel et bien un choix à faire afin d’élire une nouvelle personne à la mairie le 2 novembre prochain, alors que l’actuelle conseillère Martine Lanctôt a décidé elle aussi de tenter sa chance.

« Je me lance », voilà les mots que la candidate a utilisés pour manifester son intérêt et officialiser son désir d’engagement au cours des derniers par l’entremise des réseaux sociaux.

Elle ajoute donc son nom à une courte liste ne comprenant pour le moment que de deux candidats soit, l’actuelle principale intéressée et le conseiller sortant Enzo Marceau. Depuis son élection en 2021, madame Lanctôt occupe le poste de conseillère au siège #6 et agit comme mairesse suppléante de la petite municipalité.

Elle souhaite notamment atteindre les objectifs suivants : […] « de renforcer le climat de confiance entre la municipalité et la population grâce à la bienveillance, l’écoute et plus de lieux d’échanges constructifs. » Cette dernière affirma croire profondément au « potentiel de l’intelligence collective » au sein de la communauté, afin de permettre de relever les différents défis et poursuivre le développement de Saint-Camille.

« Je crois sincèrement que ma curiosité, mon expérience et mes compétences en pédagogie sont des atouts pour travailler avec vous, et pour porter une voix rassembleuse à la mairie », de commenter la candidate qui termina sa publication en ajoutant cette simple question « Et pourquoi pas… une femme à la mairie de Saint-Camille ? »