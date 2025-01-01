X
Une rencontre dédiée aux nouveaux résidants

durée 21 août 2025 | 06h31
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Une rencontre dédiée aux nouveaux résidants se tiendra le 23 août dès 13 h à la Shop traiteur (section croissant), au 10, route 249, à Windsor. 

Cette rencontre s’adresse en fait aux nouveaux résidants de Windsor, de Saint-Claude, de Val-Joli et de Saint-François-Xavier-de-Brompton. 

« Nous pourrons alors pouvoir répondre à leurs questions. Les gens présents pourront en savoir un peu plus sur les services offerts dans les différentes municipalités et qui sont mis à leur disposition », de dire Ana Rosa Mariscal, membre du comité d’accueil Windsor — Saint-François-Xavier-de-Brompton. 

Ainsi, les gens présents pourront mieux connaître les différentes programmations liées aux loisirs. « Les personnes présentes pourront en savoir plus sur la présence des divers organismes communautaires dans la région », ajoute Mme Mariscal.

En fait, les nouveaux résidants seront en mesure de mieux connaître leur nouveau milieu de vie. « En réalité, tous les citoyens sont invités à venir partager leur expérience dans leur milieu de vie. Nous voulons créer un lieu de rencontre et d’échange », a déclaré la conseillère de Windsor. 

Certains organismes seront présents afin de partager les services qu’ils offrent à la communauté. 

Les gens intéressés à cette rencontre d’accueil n’ont pas à s’inscrire ; ils n’ont qu’à se présenter le jour de la rencontre.

« Nous avions fait une première rencontre du genre où l’on invitait les gens à venir poser des questions. Nous avions invité les gens qui offrent les cours de francisation. Nous avions eu droit à une très belle rencontre. En même temps, nous avons pu en savoir plus sur leur parcours et les raisons qui les ont menés à choisir notre région comme milieu de vie. C’est ce qui nous a incités à mettre en place cette rencontre avec les nouveaux résidents », raconte Mme Mariscal.

Cette activité est en fait organisée par le comité d’accueil Windsor — Saint-François-Xavier-de-Brompton. Les gens de Saint-Claude et de Val-Joli sont également les bienvenus.

« Les gens vont ressortir cette rencontre en sachant ce qu’il y a à faire dans la région », termine la conseillère.

 

