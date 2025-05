Une étude pour mieux comprendre la composition des matières résiduelles

Val-des-Sources— La MRC des Sources a mandaté la firme Stratzer afin de réaliser une étude environnementale permettant de mieux comprendre la composition des matières résiduelles de la Région des Sources.

L’étude sera réalisée du 19 mai au 30 mai 2025.

Réalisée dans le cadre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2024-2031, cette étude permettra à la MRC des Sources d’obtenir une vision d’ensemble des différentes matières qui sont jetées.

Pour ce faire, un camion procédera au ramassage des ordures, du recyclage et du compost dans les municipalités de la MRC des Sources selon le calendrier de collecte. Les bacs collectés seront choisis aléatoirement par l’entreprise mandatée. Cette étude n’est pas une inspection, aucune amende ou commentaire ne seront émis après le passage du camion.

Afin d’obtenir des résultats concrets et fiables, la MRC des Sources demande aux citoyens et citoyennes de ne pas changer leurs habitudes de consommation et de tri des déchets pendant cette période. De plus, pour permettre le bon déroulement de l’étude, nous demandons aux citoyens et citoyennes de placer leurs bacs adéquatement en bordure de rue.

Pour toutes questions concernant cette étude, les citoyens et citoyennes sont invités à contacter la MRC des Sources au 819 879-6661 ou par courriel au [email protected].