Daniel Veilleux sollicitera un deuxième mandat !

Saint-Denis-de-Brompton — Le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux, sera candidat à la mairie lors des prochaines élections municipales qui se tiendront le 2 novembre prochain. Il souhaite ainsi effectuer un deuxième mandat.

Élu une première fois en 2021, M. Veilleux vient de compléter une période de réflexion l’ayant mené à cette décision.

« Je vais solliciter un autre mandat à la mairie de Saint-Denis-de-Brompton. Ça fait suite à une bonne réflexion pour déterminer si je suis encore la bonne personne à ce poste. Est-ce que je peux encore contribuer à faire avancer tous les dossiers ? Quand j’avais accepté de me lancer il y a trois ans et demi, je l’avais fait dans un esprit de continuité, comme dans le dossier de la desserte du service incendie avec la Ville de Sherbrooke et la collaboration avec le service scolaire pour les classes modulaires. Nous parlions aussi du projet de la Côte de l’artiste », de dire M. Veilleux, dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Mais, surtout, au départ, M. Veilleux s’est lancé dans cette aventure en ayant à l’esprit la saine gestion des affaires publiques. « Il fallait mettre en place une vision d’avenir pour Saint-Denis-de-Brompton en prenant en compte les besoins grandissant dans la municipalité qui connaît une croissance évidente. Il faut dire que bien des gens m’ont demandé de me représenter à nouveau. J’ai donc accepté le défi pour un autre quatre ans », soutient le maire de Saint-Denis-de-Brompton.

Il considère ses fonctions comme un véritable privilège. « En général, les gens sont très respectueux envers le conseil municipal. Lorsqu’on prend des décisions, il faut prendre la peine de bien les expliquer. En réalité, on ne fait pas ça pour des raisons personnelles ; on le fait pour le bien des gens de la municipalité. Le citoyen est toujours placé au cœur des décisions du conseil. Ça prend une vision à long terme. Il faut prendre des décisions dans l’intérêt des citoyens », souligne le premier magistrat.

Bien sûr, il y a eu des imprévus au cours de ces quatre années à la mairie de Saint-Denis-de-Brompton. « Entre autres, je ne savais pas que l’aréna était rempli de moisissures. Dans ce dossier, la sécurité des utilisateurs et des travailleurs était la priorité. Nous avons dû prendre des décisions. Nous en sommons à savoir ce que l’on fait de ce bâtiment-là », mentionne-t-il.

Le coût des travaux dans la Côte de l’artiste a également fait bondir les membres du conseil, passant de 3,2 M$ à 5,7 M$, en raison de la présence d’amiante dans le sol.

À venir, il y aura le dossier d’égout et d’aqueduc pour le petit lac Brompton et pour le lac Desmarais. « Ça demeure un enjeu important. Encore une fois, nous serons confrontés à la présence d’amiante. Bien sûr, il y a aussi le dossier du centre multifonctionnel à l’aréna. Nous verrons également à la réalisation de la nouvelle mairie et à l’achat éventuel de l’église pour la transformer en centre communautaire », énumère le maire de Saint-Denis-de-Brompton.

Les infrastructures seront dans la mire du prochain conseil municipal. « La municipalité va continuer à connaître une forte croissance. Nous pensons entre autres à une usine de traitement des eaux. Il y a des enjeux au niveau du service scolaire pour l’agrandissement de l’école. À plus long terme, il y aura une deuxième école », de dire le premier magistrat.

« Nous voulons des services, mais nous souhaitons aussi conserver l’identité de notre municipalité tout en développant une certaine collaboration intermunicipale, comme avec le service de protection des incendies. Aujourd’hui, plusieurs petites municipalités nous envient.

« Dans les trois dernières années et demie, nous avons mis en place des actions et des collaborations. Les gens me disent de poursuivre mon travail dans ce sens », soutient M. Veilleux, en indiquant que le conseil devra se prononcer sur un éventuel changement de MRC.