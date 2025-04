Marie-Pier Dupuis quitte la direction générale de la Ville de Danville

Danville — Une nouvelle d’importance attendait l’équipe administrative de la Ville de Danville et ses élus la semaine dernière, alors que, le 25 mars dernier, la directrice générale, Mme Marie-Pier Dupuis, annonça qu’elle quittera son poste le 17 avril prochain, afin de relever un nouveau défi professionnel au sein d’une autre municipalité estrienne.

Ainsi, quelques heures plus tard, la Ville d’East Angus fit paraitre, par le biais de ses réseaux sociaux, un communiqué dans lequel elle souhaita la bienvenue à Mme Dupuis à la tête de son administration municipale.

C’est donc dire que cette dernière tourne ainsi la page sur plus de trois années d’implication et de travail soutenu à la Ville de Danville. Après un passage de quelques années à Ham-Sud, madame Dupuis fut nommée à la direction générale de la ville de Danville à la fin de l’automne 2021.

S’exprimant par la voie d’une communication officielle, la mairesse de l’endroit, Mme Martine Satre, tenue à remercier chaleureusement la directrice pour son apport au sein de l’administration municipale.

« Nous tenons à souligner l’engagement, la rigueur et le professionnalisme dont a fait preuve madame Dupuis tout au long de son passage à Danville. Elle a joué un rôle clé dans la stabilisation et l’actualisation de notre organisation. », a-t-elle dit.

Quant à la principale intéressée, celle-ci s’est dite fière d’avoir eu l’opportunité de travailler avec une équipe dévouée pour le bien des gens de Danville et on ne peut plus fière du chemin parcouru depuis trois ans.

« Ces années ont été les plus enrichissantes de ma vie, tant sur le plan professionnel que personnel. » Je pars avec le sentiment du devoir accompli et une profonde gratitude envers l’équipe municipale et les élus avec qui j’ai eu le privilège de collaborer. », de mentionner la directrice générale.

À l’instar de l’ensemble de ses collègues élus danvillois, le conseiller Richard Lefebvre souhaita le meilleur des succès à Mme Dupuis dans la poursuite de ses objectifs et de ses réalisations professionnelles.

« Ce fut un réel plaisir que d’avoir pu compter sur la présence et les services de Mme Dupuis à l’hôtel de ville de Danville. Elle aura su relever de nombreux défis avec brio et c’est avec une reconnaissance évidente que nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière, merci beaucoup pour tout Marie-Pier. »

