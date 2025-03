Un projet-pilote sur le contrôle des chiens à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Les autorités de la Ville de Val-des-Sources ont décidé d’aller de l’avant avec un projet-pilote concernant le contrôle des chiens. Il est important de mentionner d’emblée que la ville centre de la MRC des Sources n’a pas changé ou encore modifié sa réglementation concernant le fait de garder ses animaux en laisses et sous le contrôle de leurs propriétaires, mais bien simplement pris des moyens pour permettre une meilleure application de celle-ci.

Ainsi, la Ville a embauché un contrôleur animalier qui a pour mandat de parcourir le territoire de la municipalité et ce dernier a l’autorité de donner des constats d’infractions sur-le-champ aux propriétaires fautifs, lesquels pourraient se voir refiler une amende de 500 $ plus frais applicables.

Bien que la réglementation complète soit disponible sur le site Internet de la ville, mentionnons ici qu’une attention particulière sera notamment portée aux chiens sans laisse dans les lieux publics, tels que les rues, les sentiers, les parcs et d’autres ; aux laisses excédant la longueur maximale de 1,85 mètre ; aux chiens de plus de 20 kilos sans dispositif de contrôle approprié, comme un harnais ou un licou ; ainsi qu’aux chiens qui ne sont pas sous le contrôle de leur maître, même sur une propriété privée.

« Il y a déjà plusieurs années que des citoyens déplorent le fait que des animaux circulent sans laisse sur le territoire de la ville de Val-des-Sources. En dépit du fait qu’ils effectuent un travail remarquable, nous sommes venus à la conclusion que nous ne pouvions confier l’entièreté de la gestion de ce dossier à la SPA et avons décidé d’embaucher une ressource pour nous épauler au quotidien. Quelques avertissements ont été donnés jusqu’à maintenant, mais vraiment très peu de constats d’infractions, car les gens ont adhéré au projet-pilote. Cela s’avère réellement positif et la très grande majorité des gens se réjouissent de constater qu’un meilleur contrôle est dorénavant appliqué. Nous sommes conscients que cela peut avoir l’air drastique à première vue, car c’est littéralement de la tolérance zéro. Toutefois, ce n’est pas l’objectif recherché, et surtout, nous ne réinventons rien au sujet de cette réglementation. Elle nous provient du provincial et elle est la même que celle que l’on retrouve en vigueur dans plusieurs autres municipalités du Québec. Nous souhaitons simplement répondre à une demande qui s’avérait grandissante de la part des citoyens, assurer la sécurité des personnes et des animaux, toujours en favorisant le bon voisinage. », de commenter le Directeur général de la ville de Val-des-Sources M. Georges-André Gagné.

Pour ceux et celles qui aimeraient consulter ce règlement ou toute autre réglementation en vigueur à la ville de Val-des-Sources, il est possible de le faire à l’adresse suivante : https://valdessources.ca/a-propos-de-la-ville/reglements-municipaux.

