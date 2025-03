Windsor procède à l’abattage de 12 arbres atteints par l’agrile du frêne

Windsor — La Ville de Windsor procédera à l’abattage de 12 frênes de Pennsylvanie situés en façade du Centre régional Le Bel Âge, en raison d’une infestation avancée par l’agrile du frêne.

L’agrile du frêne est un insecte ravageur qui attaque les frênes en creusant des galeries sous l’écorce, ce qui empêche l’arbre de s’alimenter en nutriments et en eau. Malheureusement, l’infestation entraîne inévitablement le dépérissement de l’arbre en seulement quelques années.

Les inspections réalisées par une firme d’experts en foresterie urbaine ont confirmé que les 12 frênes de cet alignement sont gravement affectés et ne peuvent être sauvés.

Une mesure nécessaire

L’abattage de ces arbres est une décision difficile, mais nécessaire afin d’assurer la sécurité des citoyens et de prévenir d’éventuels bris d’infrastructures. Les frênes malades et fragilisés présentent un risque de chute de branches ou même d’effondrement complet, ce qui pourrait mettre en danger les passants et les usagers du stationnement adjacent.

Un plan de reboisement

Consciente de l’importance du verdissement urbain, la Ville de Windsor s’engage à replanter des essences d’arbres diversifiées et résistantes aux maladies. Ce remplacement garantira une continuité du couvert forestier urbain et réduira les risques d’infestations futures. Une attention particulière sera portée au choix des nouvelles essences afin qu’elles soient adaptées aux conditions du site et résilientes aux changements climatiques.