Le projet de construire un nouvel hôtel de ville à Richmond n’est pas coulé dans le béton

Richmond — La démolition du bâtiment sur le terrain de la rue Principale à Richmond, face à la pharmacie, a débuté. Cependant, parce que le gouvernement du Québec a suspendu le programme ClimatSol-Plus, une source de financement pour la Ville, l’étape de la décontamination est retardée. C’est à cet endroit que pourrait être construit le nouvel hôtel de ville de Richmond.

La Ville de Richmond a acheté le terrain dans le but de démolir le bâtiment existant et de décontaminer le terrain. À l’origine, il devait servir à accueillir le nouvel hôtel de ville.

En fait, le programme ClimatSol-Plus couvre environ 80 % des travaux de décontamination. « Nous pourrons fort probablement déposer une nouvelle demande au mois de mai. Donc, nous pourrons décontaminer le terrain seulement l’année prochaine », souligne Rémi-Mario Mayette, directeur général, secrétaire-trésorier et responsable des communications à la Ville de Richmond.

« Ce sont les étapes qui seront réalisées. Le projet de construire un hôtel de ville n’est pas coulé dans le béton. La décision ne sera pas prise dans l’immédiat. Ce sera le prochain conseil municipal élu le 2 novembre qui prendra la décision. Ce sont eux qui prendront la décision à savoir ce que nous ferons avec ce terrain », insiste le directeur général.

En fait, le conseil actuel a seulement décidé de démolir le bâtiment et de décontaminer le terrain. « C’est sûr que l’objectif initial c’était d’amener l’hôtel de ville à cet endroit. Mais, ce n’est pas le conseil de ville actuel qui prendra la décision », de dire M. Mayette.

Il faut donc décontaminer le terrain avant d’y construire l’hôtel de ville. La suspension du programme de décontamination va certainement retarder le projet.

Dans le pire des scénarios, ce terrain servira à l’aménagement d’un parc ou une grande place de rassemblement au centre-ville de Richmond.

« À l’heure actuelle, je n’ai aucun mandat pour la construction d’un hôtel de ville à cet endroit. J’ai un mandat pour démolir et pour décontaminer », soutient M. Mayette.

C’est la compagnie Transport et excavation Stéphane Nadeau qui procède à la démolition du bâtiment (ancien Tyson) de la rue Principale au coût de 115 500 $ avant taxes.

« Nous avons acquis le terrain. Nous avons fait les études environnementales de phases 1 et 2 visant à déterminer si le terrain est contaminé et quel type de contaminants on y retrouve. Nous savons aussi l’étendue de la contamination. Nous avons ensuite déposé une demande de financement à ClimatSol-Plus. Nous sommes allés en appel d’offres pour la démolition. Nous avons donné le contrat de démolition. Nous allons redéposer à ClimatSol-Plus. Et nous allons décontaminer un jour. Après ça, on verra ce que nous ferons avec le terrain. Son avenir n’est pas encore connu », termine le directeur général de Richmond.

À l’heure actuelle, l’hôtel de ville de Richmond est situé sur la rue Gouin, dans les mêmes locaux que la Sûreté du Québec, qui, pour sa part, entretient le projet de déménager ses bureaux à Windsor.