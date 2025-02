À 70 ans, Luc Cayer tire sa révérence

Stoke — À 70 ans, Luc Cayer, maire de Stoke, quittera à la fin de son mandat le monde de la politique municipale.

Ainsi, il ne sollicitera pas un cinquième mandat à la mairie de Stoke. Avant, il a agi comme conseiller municipal durant dix ans. En fait, il est en politique municipale depuis 1999. Il met donc un terme à 26 ans de vie politique active. Il a également assumé les responsabilités de préfet de la MRC du Val-Saint-François durant dix ans.

« Ma condition de santé est bonne pour un gars de 70 ans. Je me suis dit qu’il était peut-être de temps de tirer ma révérence et de laisser le flambeau à de plus jeunes. J’ai réfléchi pour mon avenir. Il est temps de profiter de la vie autrement », souligne Luc Cayer lors d’une entrevue accordée à Actualités — L’Étincelle.

« Il n’y a pas de mauvais temps ou de bon temps pour partir ; Il faut partir lorsque nous sommes prêts », ajoute-t-il.

Il se dit heureux de laisser la municipalité de Stoke en bonne santé financière.

« En politique, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. C’est rêver de penser que tout le monde peut t’aimer. Nous sommes là pour gérer une municipalité. Quelques fois, il a des impondérables qui arrivent. Quand nous allons en appel d’offres, on ne sait jamais comment ça va nous revenir. Le coût des matériaux augmente. Nous sommes obligés de gérer ça. Et souvent, tout arrive en même temps. C’est un peu ce qui est arrivé il y a quelques années. Nous avons été obligés d’augmenter les taxes de façon significative. Cette année, l’augmentation est de 2 % pour les citoyens qui n’ont pas de service. En matière de taxation, nous sommes parmi les plus bas en région », affirme M. Cayer.

Le maire de Stoke a pris la peine de communiquer avec les médias locaux avant d’annoncer son départ sur les médias sociaux. « Je ne dois rien aux multinationales des médias sociaux, mais j’ai une certaine obligation envers les médias régionaux qui sont des entreprises d’ici », soutient le politicien.

En 26 ans, les choses ont bien changé. « Est-ce que les gens sont moins respectueux qu’avant ? Je me suis posé la question il y a un certain temps. Les gens se permettent plus de dire n’importe quoi. On peut dire bien des choses sur les médias sociaux. Nous ne sommes pas en face de la personne à qui on parle. Quand les gens viennent nous voir au bureau, le ton est bien différent », de dire le premier magistrat.

Les responsabilités municipales ont également évolué. Le nombre de programmes gouvernementaux a augmenté. « Quand j’ai commencé, il n’y avait pas d’atelier de travail. Nous arrivions deux heures avant la séance et nous nous lancions dans les délibérations. Il y a la question de l’environnement qui est entrée en ligne de compte. Les charges gouvernementales sont supérieures. Il y a plus d’obligations », de dire M. Cayer, qui mentionne que son conseil fonctionne maintenant sans papier.

« Je tiens à remercier tous les gens qui m’ont appuyé. C’est avec nostalgie que je quitterai mon poste de maire à la fin de mon mandat. Tout au long de ma carrière, il y a des gens qui ont voté pour moi », de conclure le maire de Stoke.