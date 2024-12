Danville adopte ses derniers états financiers en retard

Danville — Le conseil municipal a accueilli la firme comptable Pellerin Aubert Ramsay Provencher, venue présenter les ultimes états financiers consolidés en retard de la municipalité, soit ceux de l’année 2023. La séance s’est tenue le 16 décembre dernier.

C’est donc dire que la Ville de Danville est maintenant à jour dans le dépôt et l’adoption de ses rapports financiers annuels.

« C’est avec fierté, résilience et soulagement que nous accueillons ce rapport aujourd’hui. Bien qu’il ait fallu trois ans pour y parvenir, les retards sont maintenant régularisés et nous pouvons aller de l’avant avec un portrait clair des finances de la ville. Un travail colossal a été fait par la direction des finances et l’équipe administrative au cours des dernières années et je tiens à le souligner, ainsi qu’à les en remercier sincèrement », de commenter la mairesse de Danville, Martine Satre.

« Nous sommes fiers de constater qu’une gestion rigoureuse et responsable, en dépit du brouillard avec lequel nous devions composer au départ, aura permis de maintenir un équilibre quant à la saine santé financière de la Ville », souligne la mairesse de Danville.