Une œuvre commémorative pour un pionnier de Saint-Camille

Saint-Camille - La municipalité du canton de Saint-Camille avait convié citoyens, public et médias au cœur du parc municipal le vendredi 15 novembre dernier, afin de procéder au dévoilement d’une œuvre sculpturale honorifique et commémorative.

Ils étaient donc près d’une cinquantaine de personnes présentes pour assister à l’inauguration de l’œuvre intitulée « Mémoire Vive » conçu par l’artiste bien connu de la région Michel Bachelet et érigée en l’honneur du 125e anniversaire de décès de M. Joseph-Zoël Cyr-Miquelon.

Figure emblématique de la fondation et de l’histoire de la municipalité de Saint-Camille, M. Cyr-Miquelon aura été parmi les premiers colons à s’établir dans ce canton francophone et jouant un rôle des plus importants et déterminants, en multipliant les implications, tant au niveau institutionnel que social-communautaire, notamment en occupant le rôle de maire de la municipalité de 1866 à 1873.

Arpenteur, poète, marchand, garde forestier et inventeur, cet homme autodidacte aura su influencer de manière notable les fondations de ce qu’allait devenir Saint-Camille.

C’est donc en guise de reconnaissance du legs de l’homme que la municipalité a décidé de lancer une année de célébrations par l’instauration d’un repère visuel d’importance avec cette sculpture immersive.

« L’œuvre reprend symboliquement l’image de l’épais fourré cité par Zoël Miquelon dans l’un de ses poèmes. C’est sa première impression du territoire à son arrivée. Grâce à sa fougue rassembleuse et son implication avec la communauté, il fera de Saint-Camille un lieu de partage accueillant pour les générations futures », de commenter le créateur Michel Bachelet par voie de communiqué.

Le préfet suppléant à la MRC des Sources M. Pierre Therrien souligna quant à lui l’ajout d’un élément culturel significatif. « En plus d’offrir un nouveau lieu de rassemblement et de fierté locale, on ajoute aujourd’hui un nouvel élément à l’offre culturelle de la région. La culture et la communauté sont des éléments importants afin de continuer à cultiver notre fierté locale. »

Tout au long de la prochaine année, différentes activités culturelles inspirées du travail poétique et valorisant l’héritage de cet illustre personnage se tiendront à Saint-Camille.

« C’est un véritable plaisir de soutenir ce projet en l’honneur du 125ᵉ anniversaire du décès de Joseph-Zoël Cyr-Miquelon, un symbole fort pour la communauté de Saint-Camille », a affirmé l’honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

« J’espère que cette œuvre et ces activités permettront aux gens de la région d’en apprendre plus sur leur patrimoine, tout en favorisant les échanges et la transmission de la culture aux générations futures. »

« L’ensemble de ces activités sont rendues possibles grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine – volet Fonds des legs, du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Initiative de commémoration, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR) et de la MRC des Sources. », mentionne la municipalité de Saint-Camille.