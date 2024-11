Un spectacle de contes et chansons pour le 175e de Wotton

Wotton — En cette fin d’année de célébrations du 175e de Wotton, la Société d’histoire mandate Animations historiques MV pour coordonner et animer le premier Événement endimanché intitulé Les Menteries de village, racontées par le conteur André Gosselin. Ce spectacle sera présenté le dimanche 17 novembre à 14 h à la Salle Ti-Maurice-Landry, au 759 Saint-Jean, Wotton.

« Notre barde des temps modernes présente son premier spectacle dans notre région dans ces mots : c’est à l’invitation de la Société d’histoire de Wotton que je vous ai concocté un résumé des contes et chansons que j’ai eu le plaisir de présenter discrètement au cours des années. Je ne suis pas très connu, car j’étais plutôt accaparé par ma profession. Cela ne m’a pas empêché de me produire sur scène plusieurs fois avec mes deux fils devenus musiciens professionnels, ainsi qu’avec mes complices Michel Robidoux et Pierre F. Brault, avec qui j’ai eu l’immense privilège d’écrire quelques chansons et présenté des spectacles de contes. Ces deux monuments de la musique québécoise ont eu l’amabilité de m’offrir des arrangements musicaux qui accompagneront mes contes. Ces derniers ont la particularité d’être écrits, pour la plupart, en alexandrin et dans la tradition des bardes auxquels j’ai emprunté le style aux fables de Lafontaine. Plusieurs se prêtent pour en faire une chanson. J’y parle de personnages de ma région, de mon village natal et évidemment de ceux de Wolton. Comme toute histoire universelle, vous n’aurez aucune difficulté à les appliquer à chacun de vos chez-vous. Je me ferai votre Assurancetourix régional malgré les risques que cela encoure… »

Pour de plus amples informations, contactez Manon Vaillancourt : 819.345.7219 / [email protected] ou André Gosselin : 819.345.5358/[email protected]