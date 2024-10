L’emplacement de la future bibliothèque de Windsor ne fait pas l’unanimité

Windsor — La Ville de Windsor a consacré plus de 230 000 $ dans l’amélioration de ses parcs et dans ses infrastructures récréatives. « Ces investissements sont essentiels pour le développement de notre communauté́ et pour offrir à nos citoyens des espaces de détente, de loisirs et d’activités sportives de qualité́ », a déclaré Sylvie Bureau, ...