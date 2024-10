Les travaux sur le chemin des Lacs sont exécutés à Wotton

Wotton — Depuis la fin de l’été, les citoyens et usagers du chemin des Lacs à Wotton peuvent maintenant bénéficier d’un tronçon de route complètement refait, comprenant également le réaménagement de l’importante courbe à la jonction du 6e rang.

Comme annoncé en décembre 2023, la municipalité de Wotton pouvait compter sur une aide maximale de l’ordre de 2 052 421 $ de la part du gouvernement du Québec, qui avait octroyé plus de 4 M$ dans la MRC des Sources pour l’amélioration ou le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal, par l’entremise du programme d’aide à la voirie local (PAVL), volet redressement.

Rappelons que les travaux de réfection de cette voie de circulation s’étaient amorcés au cours du printemps dernier pour s’échelonner sur pratiquement l’ensemble de la saison estivale.

« Cette portion de chemin avait été ciblée prioritaire dans notre municipalité et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la finalisation des travaux. Il est important de mentionner que ces derniers comprennent une reconfiguration d’une courbe rejoignant le 6e rang, où l’on pouvait notamment constater des sorties à l’occasion durant l’hiver. De ce fait, nous croyons que l’aspect de la sécurité aura de beaucoup été amélioré pour les usagers. J’aimerais donc remercier notre député André Bachand et le gouvernement du Québec pour l’appui et la collaboration au projet, car il faut comprendre que l’aide gouvernementale s’avère essentielle pour les petites municipalités comme la nôtre dans de tels dossiers. Un merci tout spécial également à tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation de ce chantier. », confie le Maire de Wotton, M. Jocelyn Dion.

Du côté du député de Richmond, M. André Bachand, ce dernier avait souligné l’importance de pouvoir compter sur un réseau routier sécuritaire pour tous.

« L’accès à des infrastructures routières de qualité est névralgique pour nos régions. Pour des considérations tant économiques que sociales, il est essentiel que notre population puisse compter sur des routes sécuritaires dans le cadre de leurs déplacements. Je tiens à saluer l’effort et l’excellente collaboration des autorités locales dans ce dossier. C’est grâce aux élus et aux fonctionnaires municipaux de la région que nous pouvons compter sur un investissement de cette nature, laquelle aura un important impact sur la qualité de vie des gens d’ici. »

Au terme de notre entrevue, le maire de Wotton nous confirma que des analyses se poursuivent au niveau de l’ensemble des infrastructures routières de la municipalité, en vue de bien répondre au besoin des prochaines années.