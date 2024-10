Pas moins de 16 tonnes de RDD amassées pendant la collecte

Richmond — Environ 250 résidents de Richmond, d’Ulverton, du Canton de Melbourne et du Canton de Cleveland ont pu profiter de la journée de récupération gratuite de résidus domestiques dangereux (RDD) qui s’est déroulée le samedi 21 septembre. Environ 16 tonnes de déchets dangereux ont été déposées par les citoyens.

Les responsables de la collecte estiment que 250 résidents ont profité de cette journée de récupération pour se débarrasser d’une foule de produits variés. Les citoyens devaient se rendre dans le parc de stationnement de l’aréna de Richmond pour y déposer les déchets dangereux.

« C’est très impressionnant. Avant que la MRC du Val-Saint-François ne cesse cette collecte, on amassait entre 10 et 12 tonnes annuellement. La collecte a donc été abandonnée durant deux ans. Nous avons décidé de la reprendre en main au niveau municipale. Les gens avaient accumulé des déchets dangereux au cours des dernières années. C’est donc le résultat de cette situation que nous avons récolté », raconte Martin Lessard, directeur général du Canton de Cleveland et responsable de la collecte de RDD à Richmond.

Ces quatre municipalités ont donc pris la relève de la MRC dans la collecte des résidus domestiques dangereux. « En 2022, la MRC avait décidé de mettre fin à la collecte à Richmond. Après discussion des quatre conseils municipaux et après plusieurs demandes adressées par population, nous avons décidé d’organiser nous-même cette collecte en signant une entente intermunicipale », précise le directeur général du Canton de Cleveland.

Il se dit « très satisfait » des résultats obtenus. « Nous évitons ainsi que ces matières dangereuses se retrouvent dans un endroit inapproprié. Elles sont traitées de façon sécuritaire. C’est donc rassurant de voir que ces matières ne se retrouvent plus à l’intérieur des propriétés », de dire M. Lessard.

De l’huile à moteur, des solvants, des contenants de peinture, des batteries d’automobile et des piles ont entre autres été déposés lors de la collecte de RDD. « Nous sommes très satisfaits de la réponse de la population. Nous sommes contents que les gens aient répondu présents à notre invitation. C’était aussi l’occasion de faire un peu de pédagogie et d’éducation. Les gens étaient là ; ils étaient souriants. Certains sont venus avec les petits-enfants pour leur faire voir l’importance d’une telle collecte », soutient-t-il.

Une équipe de bénévoles a fait en sorte que cette collecte a pu se tenir de façon efficace. « Il y avait plusieurs pompiers. Les maires des municipalités se sont engagés dans le processus. Des conseillers municipaux ont également pris part à l’opération », de dire M. Lessard.

La collecte permet de récolter de nombreux produits dangereux qui sont acheminés vers des entreprises spécialisées dans leur traitement ailleurs au Québec.

L’an prochain, les citoyens auront accès à une autre collecte de RDD. « C’est une volonté très claire. En revanche, nous allons adresser une demande pour que la MRC du Val-Saint-François reprenne l’organisation de la collecte », termine le directeur général du Canton de Cleveland.