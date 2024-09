Objectif atteint pour les festivités du 175e de Wotton

Wotton - La municipalité de Wotton dresse un bilan plus que satisfaisant quant à sa fin de semaine de festivités entourant le 175e anniversaire du village, laquelle se déroulait du 30 août au 1 septembre dernier.

Feu d’artifice, spectacle musical, exposition, jeux gonflables pour les enfants, compétition amicale de souque à la corde entre municipalité et animation relatant des parcelles de l’histoire figuraient tous parmi les activités à l’horaire d’une programmation soigneusement préparé par le comité organisateur.

Invité à livrer ses impressions sur l’événement, le maire de Wotton, M. Jocelyn Dion, se disait ravi de constater que les gens ont répondu favorablement à l’appel lancé par l’organisation et que tous se sont réunis dans le plaisir pour célébrer l’histoire de leur communauté.

« Ce fut vraiment plaisant, les gens ont appréciés et nous ont apporté de très bons commentaires, la bonne humeur était au rendez-vous malgré les aléas de la température. Nous avions une belle diversité d’activités offertes à la population. Je dois dire que la soirée de vendredi aura très bien lancé la fin de semaine, avec entre autres le spectacle du chansonnier Carbo, ainsi que le superbe feu d’artifice. Les exposants présents au centre multifonctionnel ont également été fort appréciés des visiteurs. »

« J’aimerais d’ailleurs prendre le temps de remercier les citoyennes et les citoyens de Wotton, ainsi que les gens qui sont venus nous rendre visite et célébrer avec nous. Je ne peux évidemment pas passer sous silence tout le travail et l’implication de l’ensemble des membres du comité organisateur composé de Lise Chartier et de messieurs Richard Chouinard, Ghislain Drouin, Martin Fortin, Jean-Luc Bergeron et moi-même. Un merci tout spécial également aux bénévoles qui se sont greffés à l’organisation en cours de route, vraiment un merci des plus sincères à tout le monde pour cette belle réussite communautaire. », de confier fièrement le maire Dion.

Tel que rapporté un peu plus haut, un défi compétitif amical de souque à la corde, communément appelé « tir à la corde » à eu lieu en milieu de journée le samedi entre représentants des municipalités de Danville, Saint-Georges-de-Windsor et Wotton et ce sont finalement les participants de Saint-Georges-de-Windsor qui se sont avérés les grands champions, demeurant invaincus dans chacun de leurs duels face à leurs homologues.