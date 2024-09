Six candidats se disputent le district 5 à Richmond

Richmond — Six candidats se feront la lutte lors de l’élection partielle du district 5 à Richmond qui se déroulera le dimanche 29 septembre prochain.

La tenue de cette élection est rendue nécessaire à la suite du décès du conseiller André Bussière le 7 mai dernier. Considérant qu’il restait plus de 12 mois avant la fin de son mandat, la Loi sur les élections et sur les référendums dans les municipalités oblige la Ville à combler le poste.

Au terme de la période de mise en candidature, le 30 août dernier, six personnes ont signifié leur intention de se présenter en déposant leur candidature. Il s’agit de Pierre Bédard, Raymond de Martin, Nicolas Isabelle, Yves Lupien, Benoit Saint-Pierre et Kevin Stoddard. Aucune femme n’est en lice.

« C’est un beau présage. Les gens veulent du changement et ils veulent s’engager dans l’administration municipale. Aux dernières élections, tous les candidats ont été élus par acclamation. Il y a plusieurs membres du conseil municipal qui vont quitter à la fin de leur mandat. Ça va prendre des gens pour les remplacer. C’est de bon augure », souligne Bertrand Ménard, maire de Richmond, qui effectue actuellement son deuxième mandat.

Le premier magistrat a voulu souligner la valeur des personnes qui se présentent dans le district 5. « Ils ont de l’intérêt. Il y en a quelques-uns qui ont de l’expérience. J’ai l’impression que ce sera partout comme ça lors des prochaines élections en 2025 », de dire le premier magistrat, qui n’a pas l’intention d’appuyer un candidat en particulier.

La révision de la liste électorale pour les électeurs du district 5 se tiendra le 11 septembre de 19 h à 22 h, ainsi que le 16 septembre, de 14 h 30 à 17 h 30. Ces deux séances se dérouleront à l’hôtel de ville de Richmond, au 745, rue Gouin.

« Pour être inscrit sur la liste électorale, il faut avoir la citoyenneté canadienne et être résidant de Richmond depuis au moins un an. Le citoyen doit avoir 18 ans le 29 septembre 2024 », précise Rémi-Mario-Mayette, président d’élection et directeur général de la Ville de Richmond.

Les candidats recevront une formation sur leur rôle et sur les obligations en campagne électorale.

Le président d’élection sera à la recherche de personnes pour compléter son équipe qui travaillera lors du vote par anticipation, le 22 septembre et lors du jour du scrutin le 29 septembre. Les intéressés peuvent contacter Stéphanie Champagne-Savoie au 819 826-3789, poste 224.

Le district 5 comprend les rues Trudeau, Laflamme, Geoffroy, Savoie, Sage, Roy, Stanley, Manning et Dyson ainsi qu’une partie des rues Craig, du Collège Sud, Ball et Laurier et une partie de la 7e Avenue Sud. Plus de 450 électeurs sont présentement inscrits sur la liste électorale.