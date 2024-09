La mairesse de Kingsbury élue avec quatre votes de majorité

Kingsbury – Avec une majorité de quatre votes seulement, Amélie Tremblay a été élue mairesse de Kingsbury le 25 août dernier. Elle succède ainsi à Martha Hervieux, qui avait démissionné à cause d’un climat malsain régnant au conseil municipal.

Avec un taux de participation de 72,3 %, la nouvelle mairesse de Kingsbury a obtenu 37 votes (52,9 %) alors que son adversaire, Myriam Baum, a récolté 33 votes (47,1 %), pour une mince majorité de quatre votes. Trois bulletins ont été rejetés. Seulement 101 électeurs étaient inscrits à la liste électorale.

Mme Baum occupait le poste de mairesse par intérim depuis le mois de mai à Kingsbury. La conseillère a remis sa démission afin de se présenter à la mairie pour un mandat d’un an et demi.

Pour sa part, Mme Tremblay est mère de famille et entrepreneure ; elle habite Kingsbury depuis 2021. Elle travaille comme technicienne comptable et gestionnaire d’entreprise, en plus d’assurer le titre de maître de poste au village de Kingsbury.

« Cette aventure a commencé par une blague lancée par un citoyen qui m’a demandé pourquoi je ne me présentais pas à la mairie de Kingsbury. Comme j’ai travaillé dans plein de domaines, l’idée a germé. J’ai assisté au conseil. Je me suis alors rendu compte que j’avais quelque chose à apporter à la communauté. Je visais l’automne 2025, mais le départ de Mme Hervieux a quelque peu précipité les choses », raconte Mme Tremblay.

« Dans les quinze dernières années, poursuit-elle, ma spécialité est de faire du ménage dans les entreprises qui ne fonctionnent pas très bien ou de démarrer des entreprises. Au municipal, c’est différent, mais il y a beaucoup de similitudes. »

Elle souhaite scruter l’état des finances de Kingsbury. « Je ne suis pas rendu à parler de projets. Il faudra que j’aille l’accès à l’ensemble des chiffres pour savoir où nous en sommes rendus. Lorsqu’on ne connaît pas la santé financière de la municipalité ou de l’entreprise en question, il est fort difficile de faire un véritable plan de match. Nous allons tenter d’économiser le plus d’argent possible pour aller en mettre là où ça compte », souligne Mme Tremblay.

Au cours des prochaines semaines, elle tentera de développer des « liens personnels » avec les autres membres du conseil municipal. « Je veux apprendre à travailler avec tout le monde. J’ai une personnalité très différente de celle de Mme Hervieux. Je suis faite solide et j’en ai vu d’autres en quinze ans de carrière. Lors de mon tout premier conseil municipal, tout s’est bien déroulé. Je suis confiante pour l’avenir », de dire la première magistrate.

Au mois de mai dernier, Mme Hervieux avait démissionné de son poste de mairesse avant la fin de son deuxième mandat qui devait se terminer en novembre 2025. « Je sais que personne ne fait l’unanimité dans son milieu, mais je me serais attendue à ce qu’on fasse la différence entre la personne et la fonction qu’elle occupe. Malheureusement, je me suis heurtée trop souvent à des attaques, à un climat contreproductif et à des pressions désagréables et inutiles », avait dit l’ex-mairesse lors de son départ.

Par ailleurs, au poste 3, Marisol Charbonneau a été élu sans opposition.