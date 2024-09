Québec accorde 143 128 $ à la Ville de Richmond pour son projet de verdissement

Richmond — La Ville de Richmond profitera d’une subvention de 143 128 $ pour son projet de « Plan de lutte contre les îlots de chaleur et contre les évènements de pluies abondantes ».

L’aide financière a été confirmée par le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, au nom du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Benoit Charrette.

« Nous sommes très heureux de recevoir ce soutien financier qui nous permettra d’établir les bases pour une meilleure résilience de notre communauté face aux changements climatiques d’autant plus que cette démarche s’inscrit dans notre nouveau plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville », souligne Bertrand Ménard, maire de Richmond

Le financement accordé s’inscrit dans le cadre du volet 1 du programme OASIS, qui a pour objectif de soutenir la planification d’actions de verdissement. Ce projet permettra à la Ville de Richmond de mener une étude d’impact des îlots de chaleur dans son centre-ville et ses abords immédiats dans le but d’évaluer les possibilités de projets visant à améliorer la résilience du secteur face aux pluies abondantes et aux épisodes de chaleur prolongés et intenses.

« Je suis fier que notre gouvernement puisse appuyer nos organismes municipaux dans leur volonté de participer à la lutte contre les changements climatiques. La contribution de tous est primordiale et je salue les efforts de la Ville de Richmond pour sa proactivité afin d’offrir un Québec vert et résilient aux générations futures », soutient M. Bachand.

OASIS offre un soutien financier aux organismes municipaux et aux communautés autochtones afin de les aider à se protéger contre les effets négatifs des changements climatiques. Doté d’un budget de 84,5 millions de dollars, le programme soutient la réalisation de projets de verdissement, lesquels permettent de réduire, plus particulièrement, les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles, deux phénomènes météorologiques qui prennent de plus en plus d’ampleur à cause du bouleversement du climat.